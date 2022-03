¡Dinosaurios y tarta! Helen Lindes y Rudy Fernández celebran el 3º cumpleaños de Alan

Loading the player...

"Los tres años más bonitos de mi vida... Gracias Alan por enseñarme tanto, por enseñarme a ser mejor persona y por darle sentido a todo. No puedes ser más bueno, cariñoso y empático. El mejor hijo y el mejor hermano. No sabes cuánto te queremos". Este es el precioso mensaje con el que Helen Lindes ha querido felicitar a su hijo en su tercer cumpleaños. La modelo canaria y su marido, el jugador de baloncesto Rudy Fernández, organizaron una fiesta muy especial con familiares y amigos inspirada en una de las cosas que más le gusta... los dinosaurios. La temática estaba clara y el niño se quedó muy sorprendido al ver los globos de colores, toda la decoración ¡e incluso la tarta!

"Feliz cumpleaños", escribió la modelo junto a un vídeo en el que se podía ver a Alan saltando de alegría y soplando las velas muy emocionado. Sus padres no podrían estar más orgullosos mientras cantaban el clásico Cumpleaños Feliz del grupo Parchís. Además, Helen tenía en brazos a su pequeña Aura, que nació el pasado mes de mayo y que también se lo pasó en grande, sin perder detalle de todo lo que estaba sucediendo en la fiesta de su hermanito.

"¡¡Feliz cumpleaños colega!! Te quiero con locura", ha escrito Rudy en sus redes sociales publicando una de sus fotos más entrañables con su hijo mayor. Como era de esperar, Alan ha recibido también muchos mensajes de parte de los fans de sus papás, que han querido mandarle todo su cariño en esta fecha tan señalada. "¡Mi niño bonito! Qué bien lo hemos pasado", escribió la modelo Lorena Van Heerde, gran amiga de Helen, y que no quiso perderse la celebración; mientras que Ariadne Artiles, Mar Saura, Mariam Hernández o Adriana Abenia les han dejado muchos besos y corazones.

Sin duda, este año van a ser unas fiestas navideñas muy especiales para la familia Fernández-Lindes. Y es que la modelo y el deportista no pueden estar más felices de haber formado la familia con la que tanto soñaban. Además, no pueden estar más contentos después de haber estrenado su nuevo hogar, una casa espectacular situada a las afueras de Madrid, que está dividida en tres plantas, tiene seis dormitorios, gimnasio, piscina y un gran jardín con zona infantil, además de cancha de baloncesto, cama elástica, arenero y columpios. "Rudy y yo hemos diseñado todo juntos, desde el exterior hasta el más mínimo detalle interior", confesaba Helen al presentarnos en ¡HOLA! su nueva vivienda. "Hemos querido empezar una nueva vida en todos los sentidos", nos contó la modelo canaria, mientras que su marido aseguraba emocionado: "Mi gran sueño era formar una familia y tener hijos joven para que pudieran verme jugar y acompañarme en esta etapa tan importante de mi vida en la que cada día que me levanto me doy cuenta de lo afortunado que soy".

