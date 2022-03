Helen Lindes comparte un adorable momento de sus 'hombres' y Rudy Fernández se derrite

Comienzan unas navidades muy importantes para Helen Lindes y Rudy Fernández ya que son las primeras que pasarán con la pequeña Aura, que llegó al mundo el pasado mes de mayo. Además, estas fechas siempre son muy intensas en su familia ya que arrancan con el cumpleaños de Alan el 23 de diciembre. Mientras tanto, el primogénito disfruta de las vacaciones y coge fuerzas para su gran fiesta como mejor sabe: descansando con papá. La canaria ha conseguido captar un tierno momento entre padre e hijo y no se ha podido resistir a compartirlo con sus seguidores.

"Mis hombres", escribía Helen con dos corazones sobre una bella imagen en la que su marido está tumbado en el sofá, con el pequeño Alan en sus brazos. Además, el pequeño, que lleva un cómodo pijama de cuadros, aprovecha el momento de relax par jugar con una figura que parece representar a un dinosaurio volador. El jugador de baloncesto del Real Madrid también ha compartido la misma fotografía y ha añadido las palabras "I love you", enternecido por el bello momento que ha logrado captar su esposa.

No es la primera vez que la ex Miss España consigue fotografías para el recuerdo de su familia sin esforzarse demasiada. La pasada semana consiguió el christmas perfecto para felicitar a sus allegados con una bella estampa de los cuatro que, según la modelo, no había tenido planificación previa. "La familia al completo. Foto totalmente improvisada (en serio). Estaban todos colocados sin darse cuenta y he dicho, esta es la mía", escribía junto a la imagen, que Rudy después aprovechó para convertir en felicicación navideña.

Helen y Rudy cierran un año repleto de cambios positivos en sus vidas. Además de aumentar la familia, se han mudado a la casa de sus sueños. "Rudy y yo hemos diseñado todo juntos, desde el exterior hasta el más mínimo detalle interior”, contaba Helen en la revista ¡HOLA!. “Todo es nuevo. Hemos querido empezar una nueva vida en todos los sentidos”, explicaba sobre el hogar que ha construido con su marido, que en una entrevista reciente aseguraba que no podía ser más feliz. "Mi gran sueño era formar una familia y tener hijos joven para que pudieran verme jugar y acompañarme en esta etapa tan importante de mi vida en la que cada día que me levanto me doy cuenta de lo afortunado que soy", declaraba el jugador del Real Madrid.

