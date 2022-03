Helen Lindes 'se la juega' a su familia y consigue captar un momento entrañable La modelo ha compartido una 'improvisada' imagen con sus seguidores en la que no falta absolutamente ningún miembro de la casa

El objetivo indiscreto de Helen Lindes no deja pasar una. A la canaria le encanta compartir los momentos más bonitos de su vida en familia y cuando ha visto la estampa que tenía ante sí no ha querido desaprovechar la oportunidad. Además, no solo estaban descansando plácidamente en el salón su marido, Rudy Fernández, y y sus hijos Alan y Aura, sino que también sus perros Bella y Denver se habían unido al momento de relax dominical. Solo faltaba Helen y con ellos ya tenemos un posado familiar, que aunque asegura que fue improvisado, parece de lo más profesional.

VER GALERÍA

"La familia al completo. Foto totalmente improvisada (en serio). Estaban todos colocados sin darse cuenta y he dicho, esta es la mía", contaba con simpatía la modelo junto a la imagen. Sobre un larguísimo sofá azul, Rudy se relaja con las piernas estiradas y con ropa muy cómoda, mientras que sus hijos miran a la cámara sentados en el respaldo. Entre ellos, la perrita Bella, que posa como una más de la familia, al igual que Denver, un perro de mayor tamaño, que aparece sentado en el suelo junto a Helen, muy sonriente con unos vaqueros y un jersey tie dye.

Sea improvisada o preparada, lo cierto es que la fotografía ha causado sensación entre los seguidores y amigos de la pareja. La modelo Lorena van Heerde, que acaba de ser mamá por segunda vez, reaccionaba con un "Familia de guapos. Ayy bella", mientras que otros, como la exdeportista Ona Carbonell o la actriz Mariam Hernán se limitaban a admirar la instantánea con emojis con forma de corazón. Por su parte, el jugador de baloncesto ha aprovechado el éxito del posado (o no) para hacer con él un divertido christmas para felicitar las navidades.

VER GALERÍA

Helen y Rudy encaran unas navidades muy siginificativas en su vida ya que son las primeras que pasarán con la pequeña Aura, que llegó al mundo el pasado mes de mayo, y, además, en su nuevo hogar. La pareja se ha mudado este año a las afueras de Madrid y abría a la revista ¡HOLA! las puertas de su espectacular casa. "Rudy y yo hemos diseñado todo juntos, desde el exterior hasta el más mínimo detalle interior”, contaba Helen en una entrevista en exclusiva. “Todo es nuevo. Hemos querido empezar una nueva vida en todos los sentidos”, explicaba sobre el hogar que ha construido con su marido.

VER GALERÍA

Alan, el hijo de Helen Lindes y Rudy Fernández, ¡todo un karateca!

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.