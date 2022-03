Primicia: Lorena Van Heerde ha sido mamá por segunda vez de un niño llamado Rafik

El pequeño, se ha hecho esperar pero, al fin, la modelo Lorena Van Heerde tiene en brazos a su bebé, un niño con el que ha formado la ansiada parejita. El bebé, al que han llamado Rafik como a su padre, ha nacido en un hospital de Madrid a las 15.30 de la tarde y tanto él como su mamá se encuentran en perfecto estado. La feliz mamá lo confirmaba horas después compartiendo una bella fotografía desde le hospital con su marido y su bebé junto al mensaje: "Y el milagro de la vida volvió a nuestras vida. Nuestro bebé ha llegado de forma exprés a las 15:30 ¡¡y estamos genial! Mañana os cuento. Estamos TAN FELICES. ¡¡Feliz noche a todos!!".

VER GALERÍA

Hace unos días, Lorena comentó que durante una de sus revisiones le habían comunicado que su hijo podría nacer antes de la fecha que inicialmente estaba prevista, que era a principios de diciembre, algo que finalmente no se ha producido. La alegría de la que fuera Miss España en 2001 y de su pareja, el cirujano Rafik Dehni, es absoluta, pues este bebé se unirá pronto a los juegos de Alexia, su hermana mayor, que tiene ya tres años y medio.Tan solo un día antes de dar a luz a su segundo hijo, la modelo compartía con sus seguidores una foto familia con su marido y su hija Alexia en la que expresaba su impaciencia por conocer al nuevo miembro de la familia. "¡¡Qué poquito queda para ser cuatro!!", decía entusiasmada. Ahora, con su deseo concedido ya solo le queda disfrutar del pequeño Rafik.

Aunque los primeros meses de embarazo fueron algo complicados, en la recta final ya se encontraba mejor y pudo disfrutarla un poco más, tal y como ella misma comentó a sus incondicionales. “Los cinco o seis primeros meses me los he pasado vomitando y con dolor estomacal continuo” comentó. Desveló además algunos de sus trucos para mantenerse en forma durante su embarazo. “He caminado muchísimo cada día, más mi trote de vida diaria con Alexia… Me he mantenido fuerte y en forma” comentó, añadiendo además que practicaba yoga, una disciplina gracias a la que “se estiraba, se movía y se fortalecía antes de la llegada de su bebé”. Este ha sido un año sin duda redondo para Lorena, pues en el mes de mayo finalizó sus estudios universitarios de periodismo, un sueño cumplido más.

VER GALERÍA

“1.460 días de esfuerzo, constancia, sacrificio y superación diaria… Muchas horas invertidas, muchos trabajos y eventos cancelados, muchas fiestas quedándonos en casa para apoyarme… He luchado infinito por conseguir este reto. Empecé la carrera embarazada, cursé amamantando y los demás años criando y dedicándole cada minuto después de mis clases, y os aseguro que no ha sido fácil, pero todo depende del modo en el que nos tomamos las cosas y yo, solo podía pensar en lo afortunada que era estudiando porque yo lo había decidido” contaba, junto a una foto del gran día.

VER GALERÍA

Fue a comienzos del mes de septiembre cuando Lorena y Rafik Dehni, que llevan juntos más de seis años, anunciaron emocionados el segundo embarazo de la modelo. "El milagro de la vida vuelve a nosotros para darle el mejor regalo a Alexia: un hermanito. Seis meses y medio creando vida en mi vientre", decían junto a una imagen en la que la pequeña Alexia besaba con cariño la barriguita de su mamá.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.