Victoria Federica se acuerda de Gonzalo Caballero por su cumpleaños

Dos meses y medio después de salir del hospital, Gonzalo Caballero ha celebrado un cumpleaños muy especial. Aunque no conocemos cómo lo ha celebrado, sí que hemos podido ver las felicitaciones que le han dedicado algunos de sus mejores amigos. Entre ellos, Victoria Federica, con quien tiene una relación muy cercana desde hace meses y que le ha estado acompañando en más de una ocasión durante este tiempo de recuperación. La hija de la infanta Elena ha publicado una serie de fotos con el torero que demuestran los grandes momentos que han pasado juntos.

En la primera de las imágenes se les ve abrazados, junto a una tercera persona, luciendo sombreros. En la segunda posan junto a Pedro Alonso y Álvaro Morte, que interpretan al Profesor y a Berlín en La casa de papel, y en la tercera con otro de sus grandes amigos, Carlos Ochoa, con el que les hemos visto en muchas ocasiones. De hecho, fue con él y con Victoria con quien Gonzalo celebró su salida del hospital con una barbacoa en casa hace dos meses.

El torero confirmaba recientemente en ¡HOLA! lo que durante varios meses había sido un secreto a voces, su relación y más tarde su ruptura amistosa, con la hija de la infanta Elena. Lejos de poner tierra de por medio, Gonzalo y Victoria continúan compartiendo la misma pandilla de amigos y son muchos los buenos recuerdos que guardan el uno del otro. "Victoria es maravillosa, con unos valores y una educación que harían que cualquiera se enamorada de ella. Tiene un corazón único… No queda hoy gente así".

En la víspera de su cumpleaños, Gonzalo Caballero anunciaba que ya había vuelto a entrenar después de su cogida. El torero se mostraba orgulloso de su pronta recuperación explicando que le habían dado 5 meses para volver a a coger un capote: "Solo siento gratitud hacia todos aquellos que directa, o indirectamente lo habéis logrado conmigo. La ilusión y el corazón, llevan al ser humano a donde la razón no alcanza". En la misma publicación respondía su amigo Carlos: "Yo vi cuando te daban por muerto, (...) y he visto hoy, como has logrado obrar el milagro. Hermano, vamos a lograrlo".

Fue el pasado 12 de octubre cuando Gonzalo Caballero llegó con pronóstico crítico al Hospital San Francisco de Asís, tras la grave cogida que sufrió en Las Ventas. Ese día volvió a nacer. "Me he dado cuenta de que la vida es caerse y levantarse, seguir con la cabeza alta y luchar por lo que uno sueña" dijo tras recibir el alta. El torero, que permaneció más de diez días en la UCI del hospital San Francisco de Asís, fue operado en dos ocasiones y estuvo arropado en todo momento por su familia y amigos, que no se separaron de él.

