Exclusiva en ¡HOLA!: Gonzalo Caballero, lo que nunca ha contado sobre su grave cogida y su relación con Victoria Federica

El pasado 12 de octubre, Gonzalo Caballero llegó con pronóstico crítico al Hospital San Francisco de Asís, tras la grave cogida que sufrió en Las Ventas. Ese día volvió a nacer. Esta semana en la revista ¡HOLA!, el diestro cuenta en exclusiva lo que nunca ha dicho sobre su grave cogida. En el número de esta semana que está a la venta ya en tu quiosco habitual, aclara las polémicas en torno a su relación con Victoria Federica y a su amistad con su hermano Felipe. “He estado saliendo con Victoria unos meses, pero he tomado la decisión de no tener una relación seria porque quiero centrarme en mi profesión” comenta.

Con respecto a la cogida que sufrió en la plaza, el diestro asegura: “Hubo ocho o nueve minutos en los que me dieron por perdido”. “Cuando me trasladaban al hospital, de repente la ambulancia se paró. Tenía cuatro de tensión. La situación fue terrible, porque no sabían si regresar a la enfermería o ir hacia el hospital” recordó. Además, el torero madrileño también cuenta lo que sintió al abrir los ojos después de dos días en la uci: "Cuando me despierto y me veo intubado, pienso: "¿Pero qué ha pasado?" En ese momento recordaba la sensación de asumir que iba a morir y pienso: "Bueno, por lo menos estoy vivo"".

La revista ¡HOLA! de esta semana, que está a la venta ya en tu quiosco habitual, te ofrece en exclusiva las palabras de Gonzalo Caballero tras la fatídica tarde en el coso madrileño, en la que además habla de Victoria Federica y aclara cuál es su relación actual con Felipe de Marichalar. “Me han hecho muchísimo daño las polémicas que han salido, porque no son ciertas. Claro que Felipe es amigo mío, no hay ningún problema entre nosotros” añadió.

