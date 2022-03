José Bono Jr y Aitor Gómez se divierten en familia durante el concierto de Raphael

Aún quedan unos días para que lleguen oficialmente las fiestas de Pascua, pero José Bono Rodríguez y Aitor Gómez han dado por inaugurada oficialmente la Navidad. Lo han hecho escuchando en directo El tamborilero en la voz de Rahael, quien ofrecía este jueves un multitudinario concierto en el Wizink Center de Madrid. A la capital ha llegado ahora el artista con su gira Resinphónico, en la que incluye algunos de los temas más emblemáticos de su carrera como Mi gran noche, Escándalo, Provocación, Qué sabe nadie o Yo soy aquel, canciones que el hijo del expresidente del Congreso de los Diputados y su prometido no pararon de tararear y bailar.

VER GALERÍA

José y Aitor compartieron varios momentos de la actuación, en la que vibraron con el repertorio elegido por Raphael -quien ha dado a su último disco un aire discotequero gracias a la colaboración del compositor Lucas Vidal- además de con su talento y su buen hacer sobre el escenario. "Enorme", "¡Viva la música, viva la vida y viva Raphael!", fueron solo algunos de los piropos que dedicaron al artista. Además, ambos se grabaron juntos tarareando las estrofas de Estar enamorado y compartieron el vídeo acompañado de "2020", un número muy especial para ellos ya que es el año que han elegido para dar un paso más en su relación y contraer matrimonio.

VER GALERÍA

La pareja no disfrutó sola del espectáculo sino que lo hicieron rodeados de amigos y familiares. Al lado de la pareja se lo pasó en grande Amelia Bono, hermana mayor del jinete y nuera de Raphael. "Con el mejor, con el más grande. Sublime. Olé tú", decía emocionada la empresaria, quien siempre se ha declarado fan incondicional de su suegro. Desde el público también aplaudieron con fuerza otros seres queridos del artista como dos de sus hijos, Alejandra Martos y Manuel Martos. Este último, además, le dedicaba unas preciosas palabras junto a una foto del Wizink Center repleto de fans. "Son tantos años, tanto vivido con él, que se me acaban los calificativos. Pero lo mejor es que no me acostumbro y no deja de sorprenderme. Después de casi 60 años de carrera, sin parar, sin pausas, esta foto, esta imagen dice mucho y lo resume todo. ¡Y lo que queda! Inmenso padre, inmenso Raphael", decía el que fuera jurado de Operación Triunfo.

VER GALERÍA

Amelia Bono revela cómo cree que será la boda de su hermano José Bono Rodríguez

Amelia Bono y Manuel Martos salen a cenar con José Bono y su pareja, Aitor Gómez

Sofía, así es la hija más desconocida de José Bono

Tal y como publicó ¡HOLA! en un excepcional reportaje, José Bono Rodríguez y Aitor Gómez se casan en junio del 2020. Y aunque aún tienen unos meses por delante para planificar todo, los contrayentes, que llevan cuatro años de discreta y sólida relación, ya tienen los preparativos muy avanzados. Se darán el "sí, quiero" ante Milagros Tolón, la alcaldesa de Toledo, con la que los Bono mantienen un estrecho vínculo. Además, tras la ceremonia civil harán un banquete y una fiesta con amigos en el palacio de Galiana, situado a orillas del Tajo. Esta celebración ha llenado de ilusión a sus allegados, que ya cuentan los días para presenciar el importante paso que van a dar. "Estoy feliz y encantado. Lo importante es que mi hijo sea feliz", decía José Bono.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.