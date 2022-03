Ana Obregón cuenta cómo está su hijo Aless Lequio y hace balance de un año de 'aprendizaje'

Loading the player...

Aless Lequio y su familia tuvieron que hacer frente, una vez más, a unos falsos rumores sobre el estado de salud que se difundieron hace unos días. Su ausencia en un evento hizo que se hablara de un ingreso hospitalario, pero no era cierto, como ya explicaron. Ahora, Ana Obregón ha explicado cómo se encuentra su hijo y ha hecho una petición: "Yo rogaría que con la salud de las personas no se juegue, que no hagan alarma", ha declarado. También ha comentado cómo se encuentra Alessandro Lequio tras su operación de cadera. Además, ha revelado cuándo piensa ella volver a trabajar. Estas Navidades, asegura que ha tirado "la casa por la ventana". A punto de despedir el 2019, Ana ha hecho balance de un año que, para ella, ha sido de "dificultad", pero también de "aprendizaje". Dale al play y escucha sus declaraciones.

