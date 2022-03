Ana Obregón sale en defensa de su hijo tras unos falsos rumores sobre su estado de salud

Hay días buenos y menos buenos, la enfermedad de Aless Lequio es como un montaña rusa y como es habitual en estos procesos de recuperación, el hijo de Ana Obregón ha sufrido una pequeña una recaída en su lucha contra el cáncer que padece. Aless, de 26 años, tenía previsto asistir este jueves por la noche a un evento solidario organizado por la marca Morrison Shoes, pero finalmente tuvo que cancelar sus planes. Sin embargo, esta cancelación hizo que se desataran todo tipo de rumores sobre su estado, indicando que había tenido que ser ingresado de urgencia. Una información que el propio protagonista se encargó de desmentir diciendo: “Situación actual: en casa viendo el evento de @morrisonshoes en directo. Esto del arresto domiciliario se lleva mejor a lo Dumás, mi Faria personal es Boby - se aprende mucho de los animales aunque no hablen”.

VER GALERÍA

Pero Aless no ha sido el único que se ha encargado de desmentir esta información. Su madre, Ana Obregón también se ha pronunciado sobre este asunto y, además de contradecir dichas informaciones, ha dejado claro el daño que generan. “Aquí os dejo una fotito de cuando era una niña y pensaba que todo el mundo era bueno y la siguiente foto es cuando te das cuenta que desgraciadamente eso no es así . Como por ejemplo ayer, una serie de periódicos digitales dan una información -desinformación falsa y cruel sobre la salud de mi hijo. Mejor meteros en su insta @alessandrolequiojr ,lo explica mejor y con mucha más gracia!!! No pensaba decir nada porque a mi hijo no le gusta, pero hoy se están haciendo eco muchos medios y las falsas noticias llegan a mis padres que son mayores y les hace mucho daño. Es necesario hacer aún más daño? Que A gusto me he quedado!!!”

VER GALERÍA

Alessandro Lequio: 'Mi hijo es muy optimista y nosotros estamos muy esperanzados'

El último plan de Aless Lequio tras su 'arresto domiciliario'

El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio comenzó a librar la batalla contra el cáncer en marzo de 2018. Durante los primeros seis meses recibió tratamiento en Estados Unidos y, tras este tiempo, continuó su terapia en España. Un periodo difícil en el que no ha perdido en ningún momento la sonrisa y en el que rodeado del apoyo y cariño de sus padres, con los que forma un gran equipo, ha dado una lección de fortaleza, y no solo por su buen humor sino porque día a día sigue al frente de su empresa, Polar Marketing, con la que tiene innumerables proyectos en marcha. El pasado mes de septiembre durante una revisión rutinaria surgió "un contratiempo", como él lo llama y contra la que está luchando con la mejor de sus sonrisas y sin perder el ánimo.

'Mamá biónica y la tribu': los grandes apoyos de Aless Lequio en su recuperación

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.