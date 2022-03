Así vivió Jordi Cruz el apasionado beso con Tamara Falcó en 'MasterChef Celebrity'

Después de semanas de aprendizaje y esfuerzo entre fogones, Tamara Falcó se alzaba con el título de ganadora de la cuarta edición de MasterChef Celebrity. La hija de Isabel Preysler conseguía superar a Félix Gómez en el duelo final del programa y celebraba la victoria con un beso a Jordi Cruz. El romántico gesto que se produjo entre la diseñadora y el reputado chef continúa dando mucho que hablar. Ahora, cuando se cumple un mes de la emisión del último programa el chef del ABaC se ha pronunciado sobre el triunfo y, por supuesto, sobre el 'apasionado' momento que ambos protagonizaron.

VER GALERÍA

"Tamara se lo merecía porque lo ha hecho mejor que los demás. No hay más que decir", comentaba Jordi a los micrófonos de Gtres durante la presentación de la nueva edición de MasterChef Junior, que aterrizará el próximo lunes con 16 nuevos aspirantes. El miembro del jurado más exigente del talent de cocina ha asegurado que se quedó muy asombrado con la reacción de la hermana de la concursante momentos antes de recibir el maletín. "Lo viví sorprendido, como todos. Fue un gesto espontáneo. Imagino que estaría contenta y tendría ese arrebato de alegría…", trataba de justificar el chef.

VER GALERÍA

Cruz ha asegurado que el beso no ha sentado mal a nadie de su entorno. "No he hablado mucho del tema y tampoco me han sacado el tema. Ya lo ha dicho todo ella", apuntaba con cierto retintín. Por su parte, Tamara confesaba que era la primera vez que hacía algo así: "La verdad es que es la primera vez que la que besa primero a un chico soy yo. Así que otro check de MasterChef".

VER GALERÍA

A pesar de que la complicidad y química entre Jordi Cruz y Tamara Falcó se ha hecho evidente con el paso de los programas, el tres estrellas Michelin no ha ocultado su amor hacia Rebecca Lima. La arquitecta brasileña, de 26 años, y el cocinero llevan saliendo unos meses y son numerosas las muestras de cariño que han compartido en las redes sociales. "Tú eres. Lo sé. Lo supe. Te reconocí. Eres. Desde hace muchas coincidencias. Eres. Desde antes de encontrarte. Lo sé, amor. Eres tú", escribía la empresaria junto a una romántica foto de pareja. Además, lejos de esconder su noviazgo, Jordi y Rebecca también han sido fotografiados en la capital derrochando amor y felicidad.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.