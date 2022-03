La declaración de amor de Rocío Crusset a Maggio Cipriani

Fue a comienzos de 2019 cuando Rocío Crusset y Maggio Cipriani comenzaron su relación sentimental. Y aunque en estos casi doce meses que llevan juntos se han dejado ver tanto de vacaciones como en bodas de amigos o haciendo turismo, lo cierto es que ambos han optado siempre por llevar su amor con la máxima discreción, evitando de este modo compartir imágenes juntos o hablar públicamente acerca de sus sentimientos. Sin embargo, la modelo ha hecho una excepción y ha publicado una foto por primera vez junto al empresario hotelero y bisnieto del fundador del emblemático Harry’s Bar de Venecia. Además, ha acompañado la instantánea de un cariñoso mensaje.

VER GALERÍA

"Echando de menos a mi hombre y a mi cómplice", ha dicho la hija de los periodistas Mariló Montero y Carlos Herrera junto a un corazón y una imagen en la que, mirando a la cámara, Maggio la abraza pasando su mano por el cuello mientras que ella, esbozando una tímida sonrisa, le agarra cariñosamente del brazo derecho. Un momento en el que queda patente la gran conexión que existe entre ellos. "La más feliz", añade junto a un emoticono de una carita sonriente con los ojos en forma de corazones.

A pesar de que en sus últimas entrevistas Rocío se ha limitado a confirmar su relación y a comentar lo contenta que se siente al lado de Maggio, lo cierto es que no ha desvelado datos de la personalidad del empresario. Eso sí, teniendo en cuenta los requisitos que le pide a una pareja, se podría decir que el empresario es "caballeroso, inteligente, culto, divertido" y que la trata bien. Además, parece que a su lado se siente libre puesto que siempre ha dicho que no cree en las relaciones en las que no se siente así.

VER GALERÍA

La pareja tiene fijada su residencia en Nueva York, donde ella cumple con sus compromisos con la moda. Por su parte, Cipriani, que nació en Italia, también vive desde hace un tiempo en Estados Unidos y allí destaca por ser un exitoso empresario. De hecho, junto a su hermano puso en marcha The Mr.C hotels, una cadena que posee hoteles de lujo tanto en la Gran Manzana como en Miami y Los Ángeles. A pesar de que su día a día se desarrolla en la ciudad de los rascacielos, se espera que con motivo de las navidades Rocío esté en España pasando estar fechas al lado de sus familiares y amigos de la infancia. Además, no sería extraño que Maggio la acompañara puesto que en ocasiones anteriores ha demostrado estar muy integrado en el círculo de la joven.

Mariló Montero habla por primera vez del nuevo amor de su hija, Rocío Crusset

EXCLUSIVA: Rocío Crusset, la mejor guía turística de su chico, el empresario italiano Maggio Cipriani

Así es el exclusivo apartamento de Rocío Crusset en Nueva York

En la Feria de Abril, cita ineludible para ella, se vio por primera vez a Maggio disfrutando al lado de Rocío en las casetas del Real y del buen ambiente que inunda Sevilla en esos días festivos. Desde entonces son muchas las ocasiones en las que han visitado juntos diferentes puntos de nuestro país como Madrid o Ibiza, isla que eligieron para pasar su primer verano en pareja al lado de algunos amigos. La última vez que los vimos juntos fue a finales de noviembre en la boda de Teresa Onieva y Jaime Blanco celebrada en la capital hispalense, un enlace cuyas fotos publicó ¡HOLA!

VER GALERÍA

Este 2019 que estamos a punto de despedir ha sido un año muy importante para Rocío, a la que le sonríe el éxito tanto en el terreno personal como en el laboral tras fichar por Victoria’s Secret. "Empecé en la moda para ganar un dinerito y no depender tanto de mis padres. Jamás me planteé que esto pudiera ser mi profesión. Y ahora no puedo estar más contenta", aseguraba en una entrevista concedida a ¡HOLA!. en la que aseguraba que cuenta con el completo apoyo de su familia. "Mis padres no pueden estar más orgullosos de mí. Y eso que al principio les costó. Pero ahora saben que sé lo que hago, que soy madura y respetan mis decisiones", manifestó.

VER GALERÍA

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.