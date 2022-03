Una relación que se consolida: la última escapada de Rocío Crusset y Maggio Cipriani

La relación de Rocío Crusset y Maggio Cipriani avanza a paso firme o, mejor dicho, a velocidad de crucero. Y es que la modelo española y el empresario italiano viven de avión en avión, entre Estados Unidos y España. En estas imágenes vemos a la pareja en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez procedente de Nueva York. Las horas de vuelo no hicieron mella en el estilismo de Rocío y Maggio. La top, de 25 años, llevaba un pantalón negro y jersey del mismo color, combinado con un abrigo camel y unos botines cowboy. Él, por su parte, apostó por el negro, luciendo un elegante abrigo de paño y bufanda para protegerse del frío madrileño. Rocío y Maggio caminaron con su equipaje en dirección a la salida para coger un taxi rumbo a la casa de la joven sevillana y empezar así sus vacaciones a escasas semanas de Navidad.

La última vez que les vimos juntos fue a finales de noviembre en la boda de Teresa Onieva y Jaime Blanco celebrada en Sevilla. La revista ¡HOLA! publicó las fotos de la pareja en el enlace, que fue la excusa perfecta para que Rocío y Maggio pudieran pasar unos días en la capital hispalense, la tierra natal de la modelo.

- Rocío Crusset se sincera sobre su relación con Maggio Cipriani

No era la primera vez que la top y el heredero del imperio hostelero Cipriani se dejaban ver por la ciudad del Guadalquivir. La pareja, que comenzó a salir a principios de este año, fue fotografiada en la Feria de Abril, momento que Rocío aprovechar para presentar a Maggio a sus padres, Carlos Herrera y Mariló Montero. Según ha podido saber la revista ¡HOLA!, la familia de la modelo está encantada con el italiano, al que consideran todo un señor y muy detallista.

El amor entre Rocío y Maggio surgió en Nueva York, ciudad en la que ambos viven. “Mi corazón está llenísimo. Estoy muy contenta ahora mismo. Muy tranquila, feliz”, decía la pasada primavaera la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero. Unas declaraciones que cobran sentido cada vez que la vemos junto al rico heredero.

La vida le sonríe a Rocío quien, además de haber encontrado el amor, continúa triunfando en su carrera como modelo tras fichar por Victoria’s Secret. "Empecé en la moda para ganar un dinerito y no depender tanto de mis padres. Jamás me planteé que esto pudiera ser mi profesión. Y ahora no puedo estar más contenta", declaró en una entrevista concedida a ¡HOLA!. "Mis padres no pueden estar más orgullosos de mí. Y eso que al principio les costó. Pero ahora saben que sé lo que hago, que soy madura y respetan mis decisiones", manifestó.

