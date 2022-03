El bebé más buscado del año no es quien te imaginas Aunque ha sido el último en llegar al mundo, ha coronado el top ten de los recién nacidos, desbancando al primogénito de los duques de Sussex

Estamos a punto de despedir el año y, como viene siendo habitual en estas fechas, Google ha publicado su análisis Year in Search 2019 que revela las búsquedas más populares entre sus usuarios. Sorprendentemente, el bebé que más curiosidad ha desatado no ha sido el pequeño Archie, como muchos hubieran imaginado, sino baby Yoda, el personaje que ha enamorado a todos los seguidores de la serie The Mandalorian, de Disney+, basada en el universo de Star Wars. Aunque ha sido el último en llegar, ya que la ficción se estrenó el pasado 12 de noviembre en Estados Unidos, esta criatura verde tan entrañable ha coronado el top ten de los recién nacidos más buscados en el país. Además, en el informe se detalla que las búsquedas de baby Yoda se dispararon la primera semana de diciembre, sobre todo en el estado de Utah, Oregon, Washington, Colorado y Arizona, y que el impacto fue menor en Mississippi, Louisiana y Washington.

VER GALERÍA

La popularidad de baby Yoda reside en la ternura con la que se desenvuelve y los seguidores de la serie no dejan de preguntarse por el origen de este personaje, cuyo nombre real todavía no ha sido revelado en la serie. Aunque en España tendremos que esperar hasta el próximo 30 de marzo para ver The Mandalorian, el bebé Yoda es todo un fenómeno en nuestro país. Según Google Trends, las comunidades que más se han interesado por él han sido Ceuta, Madrid, Galicia, Aragón y Cataluña.

VER GALERÍA

The Mandalorian está protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal, conocido por sus apariciones en Juego de Tronos y Narcos. La serie, según ha explicado el realizador Jon Favreau, inaugura "un momento en la galaxia que nadie ha visto hasta ahora" para añadir nuevos mundos, especies y personajes al universo fílmico ideado por George Lucas en 1977.

El segundo bebé más buscado ha sido Baby Shark, la canción infantil sobre tiburones, cuyo éxito ha sido analizado por numerosos expertos. En el puesto número tres se encuentra el bebé de los duques de Sussex, seguido por el de Kim Kardashian y Kanye West, y Cardi B.

