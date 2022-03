El amigo invisible entra en 'Gran Hermano VIP' para sacar lo mejor y lo peor de las finalistas

Quedan apenas unas horas para conocer el nombre de la ganadora de GH VIP 7 y los nervios están a flor de piel. Después de más de cien días de convivencia, Adara Molinero, Mila Ximénez y Alba Carrillo se despedirán de la casa. Antes del esperadísimo momento, las finalistas han disfrutado de una de las tradiciones propia de estas fechas, el amigo invisible. Sin embargo, lo que pretendía ser una velada especial para llevarse un recuerdo inolvidable de su aventura en el reality, acabó convirtiéndose en un nuevo cabreo de la colaboradora de Sálvame con la ex de Feliciano López.

La organización del programa preparó una cena especial para que las finalistas disfrutaran de las últimas horas dentro de la casa y se intercambiaran los regalos. Una noticia que, como era de esperar, llenó de alegría y felicidad a las habitantes de Guadalix de la Sierra. Sin embargo, una broma de la colaboradora de Ya es mediodía provocó el enfado de Mila Ximénez. La periodista fue la primera en entregar su regalo y trató de sorprender a Adara con un detalle muy especial para que recordara su paso por el reality. "Para que recuerdes tus Navidades en la casa he cogido estos detalles del árbol", explicaba la ex de Manolo Santana a su compañera, hasta que fue interrumpida por Alba Carillo. "¿Tienes ticket regalo?!", bromeaba la ex de Fonsi Nieto.

El comentario no sentó nada bien a la tertuliana, quien no dudó en responder a la modelo: "Si empezamos así no se lo doy. Ahora lo digo en serio". Mila se enfadó y decidió dejar de explicar en qué consistía el regalo y se lo entregó finalmente, visiblemente desganada. "Lo he dicho por reírnos. No lo he dicho porque sea feo", intentaba calmar los ánimos, sin éxito. Alba era precisamente la siguiente en entregar la sorpresa y Mila Ximénez era la destinataria.

Afortunadamente, a la colaboradora le encantó el detalle que Alba había tenido con ella, una mascarilla facial, y, sobre todo, el bonito mensaje que le había dedicado: "Para que brilles más aún cada mañana y te acuerdes de mí. Feliz Navidad". No cabe duda de que, a pesar de los roces propios de tres meses de convivencia, las finalistas afrontan unidas sus últimas horas en la casa de GH VIP 7.

