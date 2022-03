Las finalistas de 'GH VIP' adelantan sus looks para su gran noche

La casa de Gran Hermano VIP se convirtió por unas horas en el backstage de una pasarela de moda donde Alba Carrillo, Adara Molinero y Mila Ximénez ejercieron de modelos para realizar el fitting de los que serán sus looks para la final de mañana. Las tres últimas habitantes de Guadalix de la Sierra se probaron sus vestidos y se mostraron encantadas con los trajes que llevarán para poner el broche final a estos tres meses de concurso en el que han llorado, disfrutado, reído y cómo no, han protagonizado polémicas con algunos de sus compañeros. Cada uno de los vestidos ha cumplido con los deseos de las protagonistas, y así lo confirmaron sonriendo, emocionadas con sus respectivas pruebas.

VER GALERÍA

Alba fue la primera en pasar por el probador. Tras unos minutos de espera, Mila y Adara vieron salir a una radiante modelo con un vestido largo rojo, de escote corazón, hombros al descubierto y una enorme abertura que deja al descubierto una de sus largas piernas. Mientras sus compañeras no articulaban palabra, y tan solo Adara podía emitir exclamaciones al verla impresionante, Carrillo no pudo evitar decir emocionada: "Es como el que yo quería, de 'Gilda'", feliz por ver cumplido su sueño con un espectacular modelo aterciopelado. “Estás ideal”, terminaron por decir sus amigas. “Y además lo ha cosido mi madre” confirmó encantada con su look que cobraba aún más protagonismo, teniendo ese toque ‘de madre’ que ha puesto Lucía Pariente para que su hija luzca como nunca, en una noche tan importante para ella en la que puede convertirse en ganadora de la séptima edición del reality.

VER GALERÍA

Adara siguió a su compañera a la hora de probarse su vestido. Aunque el color elegido no era el que la madrileña había pedido, lo cierto es que tras ver el resultado no pudo por menos que mostrarse exultante: "me encanta". El outfit compuesto de un vestido de noche de pedrería, con espalda al aire y una sobrecamisa a modo de abrigo de transparencias, tenía cierto toque exótico acorde con los rasgos marcados de la favorita para ganar el concurso. "Estás espectacular", exclamó Alba, que se alzó como la voz experta en moda. "Es como de sirena (…) No puede ser más sexy y elegante a la vez", sentenció la maniquí. "Es maravilloso", comentó la periodista andaluza viendo desfilar a su compañera, mientras pensaban en alto cómo sería su reencuentro con Gianmarco vestida así.

VER GALERÍA

Por último, y poniendo la nota 'discordante', Mila fue la última en hacer su fitting. Después de dos vestidos de noche, la colaboradora de Sálvame dejó boquiabiertas a sus compañeras y rivales con un traje de cocktail corto, como ella misma solicitó, para así poder lucir piernas. En oro rosa y con unos originales dibujos en 'paillets', Ximénez recibió todo tipo de piropos por parte de Adara y Alba. "Estás divina" comenzó diciendo la ex pareja de Hugo Sierra, para terminar resaltando su "cinturita". "Qué espectáculo, Mila", comentó Alba mientras le subía la cremallera resaltando la esbelta figura de la comunicadora, "acostumbrada a ir con cosas grandes". Este fue un momento de lo más especial para ella, que a lo largo del concurso ha expresado cuáles eran sus inseguridades, sobre todo físicas, destacando el hecho de estar con mujeres más jóvenes, modelos de profesión. Pero ellas, lejos de hacer de menos a su compañera, no han escatimado en halagos como muy bien comentó su hija Alba el pasado domingo.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.