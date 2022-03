Borja Thyssen, absuelto de delito fiscal El juzgado de lo penal ha absuelto al hijo de la baronesa Thyssen al no quedar probado que viviera en España en 2007

El titular del juzgado de lo Penal número 22 de Madrid ha absuelto a Borja Thyssen-Bornemisza, hijo de la baronesa Thyssen de un delito de fraude fiscal al valorar que no ha quedado acreditado que el acusado fingiera que residía en Andorra para eludir presentar la declaración de la renta en España en 2007. En la sentencia, notificada el 11 de diciembre y a la que ha tenido acceso la agencia EFE, el magistrado rechaza la acusación de la Fiscalía, que solicitaba dos años de prisión, y de la Abogacía del Estado, con una petición de tres años y cuatro meses de cárcel, por un delito contra la Hacienda Pública al no tributar 592.557 euros de IRPF en el ejercicio de 2007.

Según el escrito de acusación del fiscal, Borja Thyssen no presentó en 2007 la declaración correspondiente al IRPF a pesar de que durante ese año residió más de 183 días en España. El hijo de la Baronesa sostuvo ante la Agencia Tributaria que ese año residió en Andorra, pero la Fiscalía alegó que tenía contratada su seguridad personal con dos empresas en territorio español y que era titular de una tarjeta usada a lo largo de todo el año para múltiples gastos en Barcelona, Ibiza y Madrid.

A juicio del magistrado tanto las pruebas aportadas como las declaraciones de testigos en el juicio, celebrado hace un mes, siembran "dudas" y, por tanto, no pueden demostrar que Borja Thyssen fuera en 2007 residente en España al encontrarse más de 183 días en territorio nacional, un periodo que haría que adquiera la condición de residente. "Para emitir una condena penal es preciso que los hechos en que se sustenta la autoría que se imputa al acusado sea una realidad asentada en pruebas que de manera inequívoca acrediten esos extremos. No basta la simple sospecha, la suposición y menos aún la intuición del juez", defiende el magistrado.

Borja Thyssen tiene otra causa similar pendiente de que se fije la fecha para la celebración del juicio. La Fiscalía solicita en sus conclusiones provisionales tres años de prisión para él y su esposa, Blanca Cuesta, por defraudar supuestamente a Hacienda 336.417 euros correspondientes al ejercicio fiscal de 2010.

