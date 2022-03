Escuchamos a Mar Torres hablando de su relación con Felipe de Marichalar

Loading the player...

Mar Torres no ha querido perderse la gala Winter Anthem, evento en el que la música y distintas personalidades del panorama digital se han unido para recaudar fondos por la lucha contra la violencia de género. Su asistencia supone su reaparición tras la comentada entrevista en la que se sinceró sobre su novio, Felipe de Marichalar. Felipe no ha podido acompañar a su pareja a la gala, pero Mar sí ha comentado cómo va su relación con él y ha respondido a la pregunta de cómo fue conocer a la reina Sofía, abuela de Felipe. Dale al play y no te lo pierdas.

