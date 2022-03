Andrea y Julia Janeiro, Alba Díaz o Luis y Amina ¿vuelta a casa por Navidad?

Como el popular anuncio de turrón, son muchos los hijos de personajes conocidos que regresan a casa por Navidad. Tras un año estudiando fuera vuelven a sus hogares para celebrar en familia estas fechas tan entrañables y dar la bienvenida al 2020 rodeados de los suyos.

Tras pasar un inolvidable verano en España y celebrar la llegada de su mayoría de edad con una gran fiesta, Luis y Amina, los hijos mellizos de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova, pusieron rumbo al Reino Unido para comenzar sus respectivas carreras universitarias. Luis se instalaba en suroeste de Inglaterra, concretamente en Devon para estudiar Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad de Exeter. Amina, por su parte, se matriculaba en la Warwick University, en Coventry, al norte de Londres, para estudiar Lengua, Cultura y Comunicación. Acostumbrados a vivir en el extranjero, pues ambos han realizado la mayoría de sus estudios en Inglaterra, los hijos del duque de Arjona volverán a reunirse con sus seres queridos para retomar con la llegada del nuevo año de nuevo sus estudios.

También en el Reino Unido se encuentra estudiando Andrea Janeiro. La hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique se encuentra desde 2017 en Birmingham Metropolitan, donde se forma como locutora de radio. Andrea ha preferido alejarse del foco mediático y comenzar su camino detrás de las cámaras y no delante, algo que dejó claro su madre entonces. “Ella no quiere dedicarse a esto. Me ha pedido que no hable más de ella ni de su familia paterna y lo voy a hacer” dijo, añadiendo que el deseo de su hija es ser presentadora en un programa radiofónico de música.

Unos kilómetros más lejos que Andrea, se encuentra su hermana, Julia Janeiro, de 16 años, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. La hija mayor del matrimonio, que tiene un hijo menor, Jesús, de doce años, está cursando sus estudios de bachillerato en la ciudad de los rascacielos. Julia estudiará hasta los 18 años en un 'High School' desde el que dará el salto a los estudios superiores.

Aunque tan solo ha pasado tres meses fuera de casa, concretamente en París, quien estará deseando volver para reencontrarse con su familia y amigos es Alba Díaz. La hija de Manuel Benítez ‘El Cordobés’ y Vicky Martín Berrocal decidió continuar sus estudios universitarios de Business & Communications en la ciudad del Sena, donde permanecerá al menos los dos próximos años. Aunque la hija del torero y la diseñadora viajó a la ciudad del amor cuando aún mantenía una relación con el empresario Javier Calle, hace tan solo unas semanas la pareja decidió poner punto y final a su noviazgo, eso sí, de manera amistosa.

Otro que se encuentra a cientos de kilómetros de su casa es Pablo Urdangarin, aunque este no por una cuestión de estudios, sino de deporte. El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se encuentra actualmente en Francia, donde juega en el equipo de balonmano el HBC Nantes. La infanta Cristina sigue viviendo en Ginebra con sus hijos Miguel e Irene, aunque cada vez pasa más tiempo en Madrid, donde este curso se ha mudado su hijo mayor, Juan Valentín, por lo que no sería extraño que la hija del rey Juan Carlos pasase algunos días de Navidad en la capital. Además la junta de tratamiento ha aprobado conceder un permiso a su marido, Iñaki Urdangarin, su primer permiso penitenciario, para que duerma unos días fuera de prisión.

