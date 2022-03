Elena Tablada desvela que el bebé que espera es...

Elena Tablada y Javier Ungría han desvelado de una forma muy original si el bebé que esperan es niño o niña. En concreto, ha sido la diseñadora la que ha hecho público que está embarazada de una niña. "En este horno solo se cocinan mujeres... ¡por ahora #otraprincesa, sorry @jungria otro lazo más", ha escrito la feliz premamá junto a una foto en la que se ven tres pares de zapatillas blancas y unos patucos rosas, junto a la mascota de la familia.

La pareja también ha querido que Ella, la hija de 9 años que la diseñadora tuvo con David Bisbal, se involucre en la noticia y por eso ha publicado una fotografía en la que se ve al empresario y la niña, que sostiene un globo negro con el siguiente mensaje en inglés: "Big sis of... boy or girl?" (¿Hermana mayor de un chico o de una chica?).

Elena y Javier están vivendo este embarazo, que anunciaron casi a la vez de su primer aniversario de boda, con mucha ilusión. La pareja se casó por la iglesia en la capital de Cuba, tierra de la familia de la novia, el 8 de diciembre de 2018, unas imágenes que se pudieron ver en exclusiva en un excepcional reportaje en la revista ¡HOLA!. Antes, el 15 de agosto se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia civil celebrada en Miami. Casi un año después anunciaban que iban a aumentar la familia. "Hemos mantenido silencio porque queríamos disfrutar en paz y privacidad con nuestra familia y amigos cercanos lo máximo posible. Gracias a todos por la comprensión", escribió ella, provocando las felicitaciones de todos sus seguidores. Esta previsto que la pequeña nazca en la primavera de 2020.

Hace tan solo unos días, la pareja acudía a un hospital de Boadilla del Monte (Madrid) para una revisión ginecológica rutinaria de la que salieron con la mejor de sus sonrisas tras la que no quisieron desvelar el sexo del pequeño ya que antes de anunciarlo a sus seguidores, la empresaria, que ya está embarazada de cinco meses y medio, quería contarselo personalmente a su familia.

Elena Tablada contaba recientemente en la inauguración del Gourmet Experience de El Corte Inglés de Goya que no tenía preferencia por si su primer hijo en común junto a Javier Ungría era un niño o una niña, pero sí reveló que en casa había opiniones divididas. "Mi marido quiere chico, por supuesto, porque ya no puede más con pintalabios en casa y Ella, por supuesto, quiere chica", comentaba con gran sentido del humor. Una vez que saben el sexo del bebé a los futuros papás solo les queda pensar nombre, "estamos en negociaciones", manifestaba Elena a la vez que contaba que no tenía "ningún antojo light, por desgracia".

