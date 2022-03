¿Prefieren niño o niña? ¿Cómo se lo ha tomado Ella? Elena Tablada habla de su embarazo

Loading the player...

Es la viva imagen de la felicidad. Elena Tablada, a la que hemos visto en en la inauguración del Gourmet Experience de El Corte Inglés de Goya, no puede estar más emocionada con la idea de volver a ser madre y está deseando poder ver la carita de su bebé, fruto de su matrimonio con Javier Ungría. La pareja, que se dio el 'sí, quiero' en La Habana hace un año, está viviendo este embarazo con mucha ilusión y la diseñadora reconoce que es muy diferente del primero, ya que han pasado diez años desde que tuvo a Ella y hay muchas cosas de las que no se acordaba. Aunque todavía no saben si es niño o niña, Elena ha confesado que su marido tiene claro lo que le gustaría que fuera. ¡Dale al play!

