Como 'un amigo más' y metido en la cabina del DJ: así vivió Manuel Díaz el cumpleaños de su hija Alba

Manuel Díaz 'El Cordobés' le dio a su hija una gran sorpresa por su cumpleaños. Alba Díaz, que vive en París -donde continúa con sus estudios de Negocios y Comunicación- acaba de cumplir 20 años, una fecha muy especial que su padre no ha querido perderse. Por eso no dudó en hacer la maleta y aparecer por sorpresa en su puerta para celebraro por todo lo alto. A su vuelta de la capital francesa, el torero ha contado cómo vivió la fiesta de cumpleaños de su hija, como "un amigo más del grupo". Incluso acabó entrando en la cabina del DJ. Dale al play y no te lo pierdas.

