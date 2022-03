El acierto de Edurne con un look al más puro estilo de ‘Jessica Rabbit’

Loading the player...

La gran final del programa Got Talent no decepcionó. El pequeño Hugo Molina se convirtió en el ganador de esta quinta edición por el voto del público y gracias a su ritmo tocando el tambor. Edurne, Paz Padilla, Dani Martínez y Risto Mejide no podían dar pases de oro ni votar, pero sí opinar y valorar las actuaciones de los 12 finalistas. Entre todos los miembros del jurado hubo uno que deslumbró especialmente con un estilismo muy bien elegido. La cantante Edurne lució un vestido al más puro estilo Jessica Rabbit, el sensual personaje de dibujos animados. Un acierto firmado por Lia Stublla, ideal para estas fiestas. Sus fans también la han comparado con Gilda, otra figura que derrocha glamour y erotismo. Dale al play y no te lo pierdas.

