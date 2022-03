Hugo Molina vuelve a robar el corazón al jurado y público de 'Got Talent' y se convierte en finalista

Después de 10 intensas galas, Got Talent ha empezado su ansiada gala de directos. En esta nueva fase participarán los 56 semifinalistas seleccionados por el jurado, para quienes la decisión del público fue decisiva, pues este pudo votar a través de la app del programa – de forma gratuita- a sus favoritos con un total de 5 puntos a repartir como quisieran. A pesar de la amenaza que Risto Mejide realizó durante la última audición, en la que aseguró que había llegado el fin de su paso por el concurso de talentos, el publicista estuvo presente durante el primer programa de directos, en el que participaron 14 concursantes de los que salieron los tres primeros finalistas de la edición.

Sin duda, una de las actuaciones más esperadas de la noche fue la de Hugo Molina y su tambor, que como ocurriera en la pasada ocasión, volvieron a revolucionar el escenario de Got Talent. Debido a su corta edad, el programa decidió grabar su número antes de que comenzase el directo para que pudiese volver a casa y acostarse temprano. Y es que, con solo dos añitos, el pequeño, el más joven en presentarse al concurso de todas las ediciones, ha conseguido revolucionar a todo el mundo y demostrar un oído y ritmo de 10. Durante su audición, que ha conseguido traspasar fronteras, el pequeño sorprendió con sus comparsas de Semana Santa y, en esta ocasión, lo volvía a hacer pero acompañado de una banda. El pequeño enamoró una vez más a todos con su puesta en escena y acabó logrando el único pase de oro de la noche, que lo envió directamente a la final del concurso.

La primera en subir al escenario fue Laura Gonz, que en lugar de vestirse de La Sirenita, se metió en la piel de Mary Poppins. Acrobarcelona volvió a sorprender con sus números acrobáticos. Darío Proximity, el mago experto en el arte de la seducción, dejó sin palabras a todos con su número de magia. Danza.es apostó por un nuevo número de baile con la libertad como tema principal. Florencia Pasquet, la cantante que consiguió el pase de oro conjunto de los jueces y de Santi Millán, fue la quinta semifinalista en subir al escenario; This is me, de El gran showman fue el tema escogido por la cantante uruguaya, que se mostró nerviosa y no realizó su mejor actuación.

Hermes Pompa se superó a sí mismo con su número de baile en la barra de pole, tanto, que el acróbata logró que el juez más rígido del programa reconociese que se había equivocado al darle un "no" durante su audición. La maga Melanie llegó con la intención de llevarse el pase de oro que la enviaría directamente a la final con un nuevo y sorprendente truco, aunque finalmente no lo logró. La asociación nana, de jóvenes mena, volvió a emocionar con una reivindicativa actuación cargada de potencia y sentimiento. José Antonio, el veterano cantaor flamenco volvió a sorprender a los jueces, lo mismo que la trasgresora actuación de Ópera-trap de Jazzy.

El pase de oro de Santi Millán, Pitu, el bailarín que se presentó al programa para superar sus miedos, volvió a "romper el escenario" con una puesta en escena que no dejó indiferente a nadie y con la que se ganó el aplauso de todos los miembros del jurado, así como una tremenda ovación del público. Eduardo Aramayo llegó dispuesto a jugarse la vida, tal y como prometió en su audición. Después de soportar más de 1.000 kilos de peso sobre su abdomen, el concursante dejó que un todoterreno pasase por encima de su cuerpo. Por último el cómico Eric Boo realizó su actuación de mímica con la ayuda de Dani Martínez, que acabó llevándose la mitad de los méritos de su número.

Melani, Pitu, Acrobarcelona y Hermes fueron los cuatro más votados por el público, siendo este último el mejor valorado y el que ganó su pase a la final. La otra plaza fue para Pitu, a quien el jurado decidió dar la oportunidad de pasar a la final del concurso.

