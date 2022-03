Alba Carrillo se inspira en su relación con Fonsi Nieto para aconsejar a Adara

La relación entre Adara Molinero y Gianmarco Onestini está marcando la recta final de GH VIP 7. Desde que la exazafata confesara a sus compañeras sus sentimientos por el italiano, el triángulo amoroso formado por Adara, Gianmarco y Hugo Sierra se ha convertido en el principal tema de conversación de la casa. A pesar de que la concursante de GH 17 parece haber elegido a su compañero dentro de la casa, continúa preocupada por lo qué se encontrará fuera del reality y ha acudido a Alba Carrillo para hablar de su dilema sentimental. La colaboradora de Ya es mediodía ha ejercido de perfecta consejera y ha ayudado a Adara inspirándose en sus relaciones del pasado.

Adara explicaba a Alba que había escrito un blog "intenso" en el que escribía a Gianmarco que tenía muchas ganas de volverle a ver. Adara ha manifestado que tiene miedo por conocer a la familia del italiano, especialmente a su hermano, Lucca. "Qué vergüenza. Me dijo que no le había gustado que hubiera besado a Hugo. Me dolió, pero también entiendo que es su hermano", explicaba Adara a Alba. "Pero porque le verían hecho polvo, pero tienen que entender la situación… Con el tiempo las cosas se ponen en su sitio", intentaba tranquilizar a su compañera.

Con tantos frentes abiertos fuera del reality, la colaboradora ha preguntado a Adara si ha pensado en cuál va a ser su reacción cuando llegue al plató y se reencuentre con el italiano y, sobre todo, si tiene pensado hablar con el padre de su hijo. "Sí, llamaré a Hugo esa misma noche (...) Quiero que él esté bien también", le revelaba la exazafata a Alba Carrillo, quien rememoró sus relaciones sentimentales para tratar de aconsejarla: "Así, al final, os dais la oportunidad los dos de ser felices y encontrar a una persona que cuadre con vosotros. La química lo es todo en una relación. Santi es bastante parecido a mí porque es un chico muy pasional y nunca había sentido ese equilibrio".

La modelo ha explicado a Adara que encaja a la perfección con su actual pareja, Santi Burgoa, pero que, sin embargo, no le ocurrió lo mismo con Feliciano López: "Feli era súper frío y yo lo pasé muy mal al final de la relación. Yo necesitaba más y él tampoco podía dármelo. Tiene que encontrar a alguien más de su estilo e intuyo que es lo que le pasa también a Hugo". Adara también ha manifestado que, al tener un hijo en común con el uruguayo, la situación es más complicada y dolorosa. "Os vais a tener que comunicar toda la vida. Las cosas se tienen que acabar colocando en su sitio y luego vas a tener cosas muy bonitas con él. Yo hay veces que veo a mi niño con cualquier cosa, como algo del cole, y al final me miro con su padre (Fonsi Nieto) y… Estamos los dos orgullosos de lo mismo. Es algo de los dos y sentimos los dos lo mismo por él. Entonces vais a tener momentos de complicidad y vais a tener una relación que, con el tiempo, va a ser guay”, revelada la exconcursante de Supermodelo, que ha ejercido como perfecta consejera de su compañera, que se tendrá que enfrentar próximamente a un momento especialmente complicado que ella vivió en el pasado con Fonsi.

