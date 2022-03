Alba Carrillo desvela cómo surgió su primera cita con Santi Burgoa

Alba Carrillo está absolutamente enamorada. La modelo ha alcanzado un meritorio puesto en la final de Gran Hermano VIP tras pasar noches de absoluta pesadilla en el concurso, pero poco a poco se recuperó hasta convertirse en una de las cuatro finalistas junto a Noemí Salazar, Mila Ximénez y Adara Molinero. Esta felicidad se compagina con el estado de su corazón, ya que la joven no puede ocultar sus sentimientos por Santi Burgoa: "Ya me encantaba, pero aquí me he dado cuenta de que me súperencanta". Ahora, Carrillo ha confesado cómo surgió su primera cita con el presentador. "Lo conocí en maquillaje en Mediaset. Yo estaba con Courtois y él habló de ese tema en su programa. Mi amigo Miguel Ángel Nicolás (compañero colaborador de Ya es Mediodía) cuando llegaron un día a maquillaje dijo 'Alba, mira el móvil'. Yo miré el móvil y me puso 'mira lo que te he traído'", ha declarado ante la mirada de Adara.

"Santi habló un día en su programa del tema de Courtois y habló súper bien de mí, y Miguel Ángel Nicolás me dijo que estaba en maquillaje. Entonces, le di mi número y le dije: "Para que cotejes bien la información", continuaba con la primicia Alba Carrillo, en una conversación en la que Adara se ha mostrado muy intrigada. "Me llamó esa misma tarde y me dijo que si nos veíamos. Le invité a mi casa a comer una pizza, porque estaba sola, que mi hijo estaba celebrando el día del Padre. Le mandé mi dirección ¡y resulta que era mi vecino! No me lo podía creer. ¡Es un bien preciado!", celebraba entre risas la modelo.

Así, Alba Carrillo confirma que fue ella la que dio el primer gran paso de la relación, dándole su número de teléfono. Santi no tardó ni un día en llamarla, oficializando que su flechazo había sido a primera vista. A pesar de que en las primeras semanas de concurso no quiso nombrar a su novio, el transcurso del programa ha acabado por dejar ver a una Alba totalmente enganchada al presentador, sin poder parar de hablar de él.

"No eres capaz de imaginar lo que sentí el domingo al leer tu mensaje, me dio la vida. Sé que has hecho un esfuerzo enorme por mí y no tienes ni idea de lo importante que ha sido", respondía Alba Carrillo a la carta de amor que Santi había enviado al programa en el pasado debate del domingo. "Estoy orgulloso de ti. Todo está perfecto fuera. No tengas ninguna duda de mi. Confía. Sigue siendo como eres: leal, honesta, sincera y divertida. Te echo tantísimo de menos. Te espero siempre. Te quiero", fue el mensaje que Burgoa dedicó a su pareja, que cobra más valor al saber que no es un gran seguidor de este tipo de formatos de Mediaset.

