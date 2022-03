Hugo Martín Sierra habla sobre la noche de pasión de Adara y Gianmarco. "Podía habérselo ahorrado"

Los besos entre Adara y Gianmarco se han convertido en una auténtica bomba de relojería, y el último en verlos ha sido Hugo Matín Sierra, padre del hijo de la aún concursante de Gran Hermano VIP 7. El uruguayo ha acudido a Sálvame Deluxe para entrevistarse y hablar de sus sentimientos, de cómo está afrontando esta situación y del futuro de su pequeña familia.

"Podía habérselo ahorrado", confesaba Hugo antes los presentadores y colaboradores del programa de Mediaset. Según ha comentado, cree que las formas no han sido las adecuadas porque quedan muy pocos días para que acabe GH VIP y podía haber esperado a hacerlo detrás de las cámaras. En su caso, declaraba, no lo hubiera hecho por respeto a "esa personita", refiriéndose al hijo que tienen en común, por la que ha declarado que luchará por la custodia compartida. "Creo que es lo justo", afirmaba.

Minutos más tarde, las pantallas mostraban a Adara pidiendo perdón por lo sucedido. "Me creo sus disculpas. Si ella dice que está enamorada, lo estará, a mí ya no me interesa", respondía. Además, carga contra aquellos que aplauden esta nueva relación y dice que "ojalá les pase a ellos" lo que le ha pasado a él con su relación con su expareja. Cree que no son empáticos con su dolor y sus sentimientos.

"Lo que he soportado es demasiado, no quiero una persona así a mi lado. Ya no hay vuelta atrás", ha confesado Hugo a María Patiño. El uruguayo considera que lo que ha hecho la exazafata "es una inconsciencia" por la que, por supuesto, ha quedado muy decepcionado. "Me equivoqué en creer que lo nuestro era indestructible, ella no es la mujer para mí".

Por su parte, Adara escribía en su blog unas palabras dedicadas a Gianmarco y que dejaban claros sus sentimientos. "Cuando ya pensaba que Gran Hermano no podía superarse… Llegas a la casa para quedarte a dormir. Fue una noche increíble y superbonita que jamás olvidaré. Sentí como si estuviéramos solos tú y yo, me perdí en tu mirada como si nada a nuestro alrededor existiera", confesaba la joven sobre el momento que vivieron juntos dentro de la casa de Guadaliz. A pesar de que el exconcursante de GH VIP 7 no estaba del todo receptivo al entrar en la casa, la distancia les duró poco tiempo y lo suyo culminó en un beso tras otro y una noche entera sin dormir.

