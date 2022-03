¿Por qué han revolucionado a los fans Cepeda y Alfred García?

Fueron compañeros en OT, la academia musical más famosa de la televisión, y en los últimos días se han convertido en los protagonistas de decenas de comentarios en las redes sociales. Cepeda y Alfred se han hecho un hueco en el panorama musical, acumulando un buen número de seguidores, que siguen sus pasos no solo en sus conciertos, sino en sus perfiles donde comparten novedades. Han sido precisamente sus nuevas “aventuras” las que han causado un gran revuelo y han convertido a los artistas en dos de los nombres más mencionados, eso sí, por diversos motivos. El primero en convertirse en trending topic ha sido el catalán, que acaba de lanzar un libro de poemas, Otra luz, estreno que llega después de su anuncio de que se retira temporalmente de los escenarios, para recuperar fuerzas tras un par de intensos años de trabajo.

Las palabras que incluye han sido objeto de todo tipo de opiniones, desde las más cariñosas a las más críticas, pues se ha llegado a decir que son demasiado simples, provocando un auténtico debate. Algunos han cuestionado su talento en este sentido, lo que le convirtió en una de las tendencias más comentadas, aunque él no se ha referido al asunto. Su compañero Cepeda le sigue de cerca en cuanto a menciones, en su caso por una filtración voluntaria de su nuevo single.

El gallego creó un grupo de Telegram en el que compartió un aperitivo de una canción que aún no ha estrenado, lo que causó una auténtica revolución. “Llevo siete temas nuevos, uno es Pegadita, que es así como sexy pero balada y con ritmo urbano” escribió, para luego mostrar unos acordes. “Recordad este día como el que me echan de Universal. Ya no filtro nada más” bromeó. Este “juego” del artista con sus fans le encumbró al podium de las tendencias, aumentando si cabe la expectación por su nuevo material.

