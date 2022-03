Adara y Gianmarco: Así ha sido su primera conversación telefónica como pareja oficial de 'GH VIP 7'

El último debate de Gran Hermano Vip 7 volvió a regalar a la audiencia infinidad de momentazos. Entre ellos, un nuevo capítulo en la historia de amor de Adara y Gianmarco. Fue ya entrada la noche cuando el concurso les permitió realizar una llamada telefónica a una persona del exterior, instante que ella aprovechó para conectar de nuevo con el italiano. A pesar de que entre la lista de contactos aparecía también el nombre de su ya expareja, Hugo Sierra, la concursante marcó el número del que fue su compañero en la casa. Entonces, ambos demostraron una vez más que su complicidad es capaz de traspasar la pantalla.

VER GALERÍA

Mientras todo el público en plató permanecía pendiente de sus palabras, Adara tan solo repetía: "Me da vergüenza Súper". Con los nervios a flor de piel y ante la sonrisa pletórica de Gianmarco, el italiano respondió al teléfono: "Hola Adari. Apúntate mi número ahora que lo tienes ahí para cuando salgas. Te quería decir que no he podido ir a la quedada porque tenía un trabajo en Málaga, pero estoy contigo a muerte y te espero aquí el jueves". Unas declaraciones con las que disipó las dudas de la concursante y que ella correspondió con una declaración de amor en toda regla. "Me acuerdo mucho de ti. No lo olvides".

Por su parte, esta aclaración llegaba después de que Gianmarco no estuviera presente en la concentración que se había celebrado en la capital en señal de apoyo a Adara, sin embargo, estaba más que justificada. "La noche contigo fue increíble y tengo muchas ganas de verte. Te espero aquí el jueves porque quiero que salgas ganadora", espetó Gianmarco.

VER GALERÍA

Aunque es cierto que tan solo tuvieron 45 segundos para confesarse, hubo entre ambos un sinfín de declaración de intenciones con el que dejaron claro cuál es su futuro fuera de la casa más famosa de la televisión. Adara y Gianmarco desean estar juntos a pesar de las polémicas, una realidad que se materializará cuando tenga lugar la final la séptima edición del exitoso reality.

A pesar de que hace tan solo unos días ambos compartieron una noche de amor en el concurso, todavía quedaban entre ambos incógnitas por resolver. La misma oportunidad que tuvieron el resto de las concursantes, pero que no todas aceptaron. Mientras Mila llamó a su hermano, Manuel, Alba Carrillo renunció a este privilegio. La modelo no quiso elegir ninguno de los nombres de la lista que el programa le ofreció, entre los que se encontraban algunos amigos y su progenitora, Lucía Pariente. Sin embargo, su madre se mostró comprensiva con esta radical decisión.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.