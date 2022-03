GH VIP: Gianmarco y Adara viven su última noche juntos en Guadalix

Noche cargada de emociones en Guadalix de la Sierra. La final del concurso está cada vez más cerca y desde la organización del programa tienen preparadas para las finalistas un montón de sorpresas. Anoche, Mila Ximénez, Noemí Salazar, Alba Carrillo y Adara Molinero tuvieron la oportunidad de reencontrarse con sus jefes de campaña y con algunos de sus compañeros, para saldar las posibles cuentas pendientes que tuviesen. Aunque Hugo Castejón fue el protagonista de los cara a cara más intensos de la noche, el que se produjo entre Adara y Gianmarco Onestini fue sin lugar a dudas el más relevante y esperado por la audiencia.

Además, de los seis concursantes que subieron a Guadalix (Hugo, Gianmarco y los cuatro jefes de campaña, Cejas, Irene Junquera, Anabel Pantoja y Joao), todos, a excepción de Hugo que prefirió no participar, tuvieron la oportunidad de pasar una noche más en la casa con las finalistas gracias a una votación que la audiencia de GH VIP pudo realizar a través de la web del programa. Los espectadores decidieron que Gianmarco se alzase como vencedor. "Me gustaría que se quedase Gianmarco", confesaba nerviosa la joven antes de conocer el veredicto del público, que le escogió con el 73% de los votos.

Tras la impresión que el italiano se llevó al ver el beso entre su amada y Hugo Sierra el pasado jueves, ha vuelto a subir a la casa de Gran Hermano. Aunque desanimado y asegurando que no pensaba quedarse a dormir y que la verdadera conversación que debe mantener con ella debe producirse fuera, acabó reuniéndose con "su Adari". Mientras tanto, la ex azafata de vuelos ha pasado los últimos días replanteándose su reencuentro con su compañero de reality, asegurando que se arrepentía de no haberle dicho que la esperase.

Nada más verse la química entre ambos volvió a explotar. La pareja se regaló numerosas miradas cómplices y, aunque ambos trataron de ser cautelosos, el cariño que se profesan era más que evidente. "La otra vez cuando te vi estaba muy dolido por el beso que te diste con Hugo y solo quería saber si querías que te esperase y te noté superfría. No me gustó la reacción que tuviste después con las chicas…me quedé supermal. Te he estado esperando, siempre. ¿Quién me dice que hoy estés así y mañana cambies de opinión otra vez? No te entiendo", comenzaba diciendo Onestini. "No sabes mi situación. No me besó así ni cuando nos despedimos en el aeropuerto. Entiéndeme. Me quedé en shock. No podía rechazarle ¿De verdad crees que no te miro igual? Sabes cómo soy y lo que siento con solo mirarme. Creo que no eres consciente de la situación tan difícil que tengo", contestaba ella mirándole a los ojos.

