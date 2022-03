La escapada prenavideña de Paula Echevarría y Miguel Torres a Praga

Loading the player...

Paula Echevarría y Miguel Torres han disfrutado de una escapada muy navideña. La pareja ha pasado unos días en Praga y, a juzgar por las publicaciones que la intérprete ha compartido con todos sus seguidores, se lo ha pasado de maravilla junto a su chico, con quien acaba de celebrar dos años de amor. A pesar de las bajas temperaturas, Paula y Miguel han recorrido los mercadillos navideños de la ciudad, han entrado en calor con el típico vino caliente y han degustado la gastronomía típica de la zona mientras hacían algunas compras. También han tenido tiempo para observar el reloj astronómico medieval del antiguo ayuntamiento y regresar a Madrid a última hora de ayer domingo para comenzar una semana repleta de compromisos con la que darán el pistoletazo de salida a la época de año preferida de la asturiana.

VER GALERÍA

Paula y Miguel pasarán la Navidad juntos y en familia. "Entre Asturias y Madrid, a repartirse", dijo la actriz, aclarando que no viajarán a Málaga, ciudad en la que residía el madrileño cuando jugaba en el equipo de fútbol de la ciudad. "No, a Málaga no, si no tenemos familia allí ninguno", explicó.

VER GALERÍA

A la intérprete se le ilumina la cara cuando está cerca de Miguel, a quien vio por primera vez en 2010, durante la grabación del videoclip A contracorriente, de David Bustamante. Sin embargo, sus caminos no se volvieron a cruzar hasta el 12 diciembre de 2017, cuando coincidieron en el cumpleaños de su amiga Alicia Hernandez, directora creativa Dolores Promesas. Desde entonces, no se han separado y en los últimos meses han dado pasos tan importantes como irse a vivir juntos a la casa que la actriz se construyó tras su divorcio del artista cántabro o posar para los medios con gran naturalidad.

VER GALERÍA

Aunque su historia de amor con el deportista parece de película, la asturiana no tiene intención de casarse o darle un hermanito a su hija Daniella, nacida durante su matrimonio con el artista cántabro. “Que no hay boda ni embarazo, así estamos bien y felices. ¿Por qué se comenta que estoy embarazada? ¿Porqué estoy más gorda? Sí lo sé, lo admito. ¡Pero no! No estoy embarazada”, reveló la asturiana en uno de sus últimas eventos publicitarios. A sus 42 años, Paula ha confesado que Miguel es el mejor novio del mundo, y éste ha reconocido que no cambiaría nada de su vida ahora mismo. "Todos los días hay gente en la puerta de mi casa y aun así soy feliz. Estoy, probablemente, en mi mejor etapa”, declaró.

- La foto de familia más esperada de Paula Echevarría y Miguel Torres

- Paula Echevarría y Miguel Torres pasan un romántico puente en la nieve junto a varios 'influencers'

Tras un 2019 maravilloso, la pareja está preparada para vivir un 2020 de ensueño. Además, Paula comenzará el año trabajando. Después de rodar dos películas, Ola de crímenes y Si yo fuera rico, y una serie, Los Nuestros 2, la asturiana tiene entre manos dos miniseries en Mediaset, "una de tres capítulos y otra de seis".

Loading the player...

Paula Echevarría y Miguel Torres pasan un romántico puente en Baqueira junto a varios amigos 'influencers'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.