Peter Dinklage defiende el giro de guion del final de 'Juego de Tronos'

No hay duda de que la octava y última temporada de Juego de Tronos ha sido una de las producciones que más ha dado que hablar en este 2019. El inicio del año se presentaba con la gran incógnita de qué pasaría con las diferentes casas en una batalla final que, para muchos, no concluyó como se esperaba. Durante los capítulos finales de la exitosa producción, los showrunners David Benioff y D.B. Weiss sorprendieron con un drástico giro de guion que implicaba la transformación de Daenerys Targaryen en la villana de la serie. Esta sorpresa, junto a otras imprevistas secuencias, acabó conduciendo a la ira de una gran parte de los fans, que no dudaron en tomar iniciativas como una recogida de firmas que exigía que la octava temporada fuera rehecha.

Los meses siguientes al gran término de la serie fueron una sucesión de opiniones y explicaciones en las que muchos de los propios actores se vieron involucrados. Algunos de ellos también se sumaron a esa decepción protagonizada por los seguidores, otros, como Peter Dinklage, tiene una opinión muy diferente al respecto.

Según ha declarado para el New Yorker, el ganador de un premio Emmy y un Globo de Oro por su papel de Tyrion Lannister, ha asegurado que entiende la decepción de los fans, pero tampoco deja de defender el trabajo de los guionistas. "Todo el mundo tiene una opinión y esa opinión es totalmente suya. Es como romper con alguien, la gente se decepciona", explicaba sin tapujos. "No puedo hablar en nombre de todos, pero creo que simplemente no querían que acabara. Creo que lo que hicieron Dave y Dan fue extraordinario", aseguraba ante la revista estadounidense.

Convertido en uno de los personajes más queridos de la serie, Dinklage continuaba defendiendo sus palabras. "Estas cosas ocurren. Los monstruos son creados y no los ves venir. Aunque en lo que se refiere a esa gente enfadada por un personaje al que querían tanto y en el que habían depositado tanta fe… bueno, había muchas pistas por todo el camino".

Sobre las protestas de los fans, ni David Benioff ni D.B. Weiss han querido pronunciarse públicamente. Parece que la defensa de su trabajo queda en manos de actores como el estadounidense. Mientras tanto, ellos continúan sumando proyectos. Tras abandonar la posibilidad de trabajar en la trilogía de Star Wars, entre las próximas producciones se encuentra Lovecraft, la adaptación de la homónima novela gráfica de Hans Rodionoff y Keith Giffen que acaba de poner en marcha Warner Bros.

