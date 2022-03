Los creadores de 'Juego de Tronos' confirman que George R.R. Martin les dijo el final de la historia

Que Juego de Tronos ha pasado a la historia de la televisión es innegable, pero ese reconocimiento no evitó que el peso de la polémica cayera con fuerza sobre el final de la serie inspirada en las novelas de George R.R Martin. (CUIDADO SPOILERS) El destino del personaje de Emilia Clarke, Daenerys Targaryen, tras imponerse en la batalla final, la decisión de Jon Snow o quién se queda a cargo de los Siete (luego Seis) Reinos de Poniente son algunos de los temas que más críticas han recibido. Falta de evolución y guion que deja huecos por cubrir han sido las quejas que los espectadores esperaban ver solucionadas en el final de Canción de Hielo y Fuego, la serie de novelas que ha adaptado HBO. Sin embargo, esto no va a ser así, ya que los creadores de la ficción, David Benioff y D.B. Weiss, han confirmado que el propio escritor les había dicho cómo iba a terminar la historia.

George R.R Martin todavía no ha comenzado a escribir Sueño de primavera, la novela que pondrá fin a la saga de novelas. En relación a los libros publicados hasta el momento (todavía queda por lanzarse al mercado el penúltimo número, Vientos de invierno) hay diferencias de la historia con lo que ha enseñado la serie de Juego de Tronos. Por ejemplo, la existencia de algunos personajes, que por motivos de guion ni si quiera se incluyeron en la versión audiovisual. El propio escritor ya se refirió a la polémica del final en su momento.

¿Será diferente el final? "Bueno... sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí”, ha dicho Martin antes de aportar más matices: “No hay que olvidar que trabajo en un medio muy distinto del de David y Dan. Ellos tuvieron seis horas para la última temporada. Yo espero que mis últimos dos libros ocupen 3.000 páginas de manuscrito entre ambos antes de terminarlo... y si son necesarias más páginas y capítulos y escenas, las añadiré", así de ambiguo se mostró a través de su blog personal. "Hay personajes que nunca llegaron a la pantalla y otros que murieron en la serie pero siguen vivos en los libros", añadía en su reflexión George R.R Martin.

"Conozco el final de mi historia a grandes rasgos, sé dónde quiero acabar, sé algunos puntos importantes en el camino, como un viaje. Pero lo que no sabes son los detalles. No sabes dónde el camino estará cortado y tendrás que desviarte…son cosas que descubres de camino, y eso es lo que lo hace una gran aventura", con esa reflexión explicaba George R.R Martin en el podcast Maltin on Movies los puntos fundamentales y pequeñas diferencias que existirán en la novela que pondrá punto y final a Canción de Hielo y Fuego.

