Pedro Volta, concursante de 'Got Talent' pierde el conocimiento en directo A pesar de los segundos de concentración antes de iniciar el show, el ilusionista no logró terminar el espectáculo que le podía dar el pase a la final

Sin duda, uno de los peores momentos que se han vivido en Got Talent ha sido el terrible momento que se presenció anoche con uno de los concursantes. De la actuación que hiciera el ilusionista Pedro Volta, dependía su pase a la final. El número con el que tenía que ganarse los votos era el de sumergirse en un tanque de agua con una camisa de fuerza, coger unas llaves y salir ileso del cuadrilátero repleto de agua. Pedro Volta consiguió deshacerse de la camisa que le impedía moverse y encontró las llaves para después poder salir a la superficie una vez abiertos los candados que reforzaban al tanque. Pero hubo un problema y no logró finalizar con éxito su espectáculo.

Mientras el concursante realizaba su hazaña, tanto el público como el jurado miraban con caras de angustia el número. Pedro consiguió abrir con alguna que otra dificultad el primer candado, pero el segundo se empezó a complicar. Ya había pasado el minuto y medio bajo el agua, lo que provocó que tuviera que salir de inmediato sin abrirlo. En ese preciso momento, los servicios médicos se acercaronn a toda velocidad para atender al concursante porque perdió el conocimiento.

"Tranquilo", "respira", eran algunas de las palabras que le decían los sanitarios para que Pedro Volta se recuperara. Instantes después, el ilusionista respiró, y el público rompió en un gran aplauso. "Esto que le ha pasado a Pedro es un síncope que sufren muchas personas que hacen apnea, pero tardan poco en recuperarse, aunque es realmente angustioso", explicaba Santi Millán a los allí presentes tras haber vivido unos minutos de pánico. Por si fuera poco, Pedro Volta se volvió a sumergir para sacar la camisa de fuerza del agua, provocando de nuevo un efusivo aplauso del público.

Las primeras palabras fueron "estoy bien, es un reto muy difícil", comenzó diciendo el semifinalsita todavía algo asustado. "Todo estaba controlado. No me he jugado la vida porque llevo entrenando un mes y medio con grandes profesionales. Lo que sí os puedo decir es que este número no lo voy a volver a hacer porque he conseguido lo más importante, he superado mi miedo de meterme en este tanque de agua", confesó un emocionado Pedro Volta.

Lo cierto es que no es la primera vez que Volta intenta hacer este número que casi le cuesta la vida. Hace un año, estuvo a punto de morir mientras realizaba una actuación callejera con este mismo show. En aquella ocasión, estuvo cuatro minutos en parada cardiorrespiratória tras perder el conocimiento al estar un minuto y medio bajo el agua. A pesar de la angustia que provoca su número, Pedro Volta, ha decidido poner punto y final a una etapa llena de superación.

