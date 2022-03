El error de Paz Padilla que desató la locura en las semifinales de 'Got Talent'

La emoción sube de intensidad según avanza la presente edición de Got Talent. La de anoche era la tercera semifinal del concurso y cada vez se hace más complicado decidir qué participantes pasan a la última fase. Solo tres por entrega son los agraciados con el pasaporte a la final y las actuaciones, que tienen cada vez más nivel, hacen vibrar tanto al público como a los miembros del jurado. Edurne, Risto Mejide, Dani Martínez y Paz Padilla van teniendo sus 'favoritos', que defienden ante el resto de compañeros para que continúen su aventura en el programa.

Precisamente esto es lo que pasó en esta tercera semifinal. Paz Padilla vivió con entusiasmo la actuación del ilusionista Aitor Francés, que destrozó ataúdes al azar –los miembros del jurado fueron lanzando monedas al aire para elegir cuáles de ellos iba haciendo añicos con diferentes armas-. La humorista, completamente fascinada con el número, tenía claro que el artista merecía el pase de oro a la final y así lo pidió a sus compañeros: "¡Tenemos un botón de oro!". Sin embargo, el resto de jurado no parecía convencido de la decisión de la andaluza. Mientras pedía que la acompañaran para pulsar el botón y en medio de la locura, Paz lo accionaba desatando un completo caos en el plató.

La cómica actuaba en solitario, sin el acuerdo de Edurne, Risto y Dani Martínez, pero el escenario se encendía y la música sonaba sin poder poner freno al confuso momento. "Perdón, perdón. Lo siento. Es que es muy sensible, no me he dado ni cuenta", se disculpaba mientras se arrodillaba ante Santi Millán y los semifinalistas. El presentador supo salir airoso del momento con humor, apuntando que el desliz había permitido descubrir dos cosas: "Primero, que todavía no te sabes las reglas del programa. Y segundo, que cuando das el pase de oro, la música no las puedes cortar porque va programada y entonces te tienes que comer toda la canción". Finalmente fueron BDance Megacrew, Blake Eduardo e Ismailah los que se sumaron a la lista de finalistas.

El número de Aitor Francés no solo fue uno de los momentazos del programa por el fallo de Paz Padilla, también porque dentro de uno de los ataúdes se encontraba el hermano de Dani Martínez, después de que este se negara a participar en el show. "No, es que me viene mal. Desde aquí arriba lo veo muy bien", argumentaba el monologuista. "La verdad es que estoy un poco decepcionado, pero no pasa nada (…) vamos a sacar a Dani sin sacar a Dani. Sangre por sangre, vamos a llamar al hermano de Dani Martínez al escenario", anunciaba el ilusionista. Ante la llegaba de ataúd la tensión creció, pero el juez no cambió de opinión: "Nacho, yo te voy a decir una cosa, por ti, por supuesto que lo haría, pero que hayas venido para no hacer nada, es una bobada. Ya que estás, háztelo, y así la gente te querrá más de lo que te quiere".

