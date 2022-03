Taylor Swift encabeza la lista de los cantantes mejor pagados en 2019

Con diciembre llega el momento de echar la vista atrás y hacer un recuento de cómo ha ido el transcurso del año y, por supuesto, el terreno económico no podía ser menos. La prestigiosa revista de negocios Forbes ha sido, una vez más, quien se ha encargado de publicar su popular ranking anual que en esta ocasión, y por segunda de manera consecutiva, coloca a Taylor Swift en el número uno como la cantante mejor pagada del mundo. Un Top 10 que otorga la medalla de plata al rapero Kanye West, seguido del bronce que va a parar al británico Ed Sheeran. En una lista en la que también aparecen nombres de divas como Beyoncé y en la que no hay ningún representante del género latino, a pesar de su evidente expansión internacional.

¿Cuánto ha ganado Taylor Swift en 2019?

La cantante ha vivido un año glorioso y eso se traduce en una cifra total de 185 millones de dólares, que le sitúan directamente en la cabeza de la lista. Un 2019 en el que ha publicado su álbum Lover, por el que se ha hecho con multitud de premios, muchos de ellos gracias al videoclip de You need to calm down, como ocurrió en los MTV Video Music Awards. Además, ha sido recientemente nombrada Mujer de la Década, además de Artista de la Década en los American Music Awards, ceremonia en la que superó el récord de premios de Michael Jackson. Ahora, la cantante de Pensilvania celebra la Navidad con su nuevo villancico y sus recién cumplidos 30 años en la cúspide de su carrera, a punto de estrenar el largometraje de la película Cats. Aunque, no será la única vez que la veamos en pantalla, ya que la plataforma Netflix estrenará próximamente un documental sobre la artista, bajo el título Miss Americana.

Esta es la lista completa de los cantantes mejor pagados en 2019

En segunda posición se encuentra Kanye West. El rapero, marido de Kim Kardashian, se encuentra absolutamente inmerso en su proyecto religioso musical y eso le ha servido para obtener unas ganancias anuales de 150 millones de dólares. El tercer puesto lleva el nombre de Ed Sheeran, quien ha conseguido aumentar su capital en 110 millones de dólares gracias a su último trabajo, donde se encuentran éxitos como I don’t care junto a Justin Bieber.

Prosiguiendo con el Top 10, la cuarta posición es para la banda The Eagles con 100 millones, obtenidos en su mayor parte por los beneficios de sus directos. Justo un puesto detrás, con 84 millones de dólares, uno de los grandes nombres de la música: Elton John, quien este año añade a sus triunfos el estreno de Rocketman, la película sobre su vida.

El sexto y séptimo puesto van para el matrimonio formado por Beyoncé y Jay-Z, respectivamente. Ambos músicos de éxito, aunque también es sobradamente conocido que gracias a sus actividades empresariales embolsan grandes fortunas. En concreto, este año, cada uno ha ganado 81 millones de dólares. El octavo puesto vuelve a ser para un representante del hip hop, Drake, quien ha ganado 75 millones de dólares. Seguido por Diddy que suma un total de 70 millones. El broche final al ranking de los mejor pagados del año 2019, según Forbes, lo pone la banda de rock Metallica, que ha obtenido 68,5 millones de dólares a pesar de haber tenido que cancelar parte de sus espectáculos por el ingreso de su vocalista, James Heatfield, en una clínica de desintoxicación.

