¡La ternura hecha villancico! Taylor Swift canta a la Navidad con imágenes de su propia infancia

La cantante Taylor Swift no ha querido dejar de poner su granito de arena al espíritu navideño y lo ha hecho de la mejor manera posible, con su propio villancico. Bajo el título Christmas Tree Farm, la ganadora a Mejor Artista de la Década ha rememorado su infancia de la forma más tierna y alegre posible. Una canción inspirada en su propia infancia, la cual pasó en una granja de árboles de Navidad de Pensilvania, y cuyo videoclip es una producción casera con imágenes reales de la intérprete de You need to calm down de cuando era niña. Una producción con todos los ingredientes para llegar directamente a los corazones de todos los fans.

Escrita en menos de una semana, Christmas Tree Farm rememora la propia niñez de la cantante, desde su nacimiento en 1989. Un single muy especial, ya que ella se declara fanática absoluta de esta época del año. Con un ritmo rápido y muy alegre, Taylor Swift cuenta cómo fue vivir en una granja de árboles de Navidad. "Crecí en una casa de pan de jengibre, en lo profundo de un delicioso bosque de gominolas. Donde, curiosamente, esto es un himno nacional", así presentaba su nueva apuesta musical en sus redes sociales.

El vídeo, que ya roza los siete millones de reproducciones, está compuesto por casi cuatro minutos de nostalgia constante. Muestra a una pequeña Swift saltando en la nieve, dentro de una casita de juegos en compañía de su madre, corriendo por el jardín con apenas tres años de edad, tirándose en un trineo e, incluso, abriendo los regalos alrededor del árbol de Navidad. Todo ello mientras los años pasan y se aprecia cómo crece la cantante, cuyo parecido con la actualidad es innegable prácticamente desde el primer minuto. ¡Un cántico a la ilusión que no te debes perder!

Taylor ha sido la última en añadirse a la lista de un 2019 en el que ya son varios los artistas que se suman al sonido de las campanillas navideñas. Como Jonas Brothers, Robbie Williams con su último álbum, Mabel, Little Mix, incluso Katy Perry con su particular vídeo a lo Mamá Noel, sin dejar atrás, por supuesto a Mariah Carey, cuyo clásico All I want for Christmas cumple 25 años.

Taylor Swift, imparable también en la pantalla

La cantante está viviendo un año inmejorable, no solo a nivel musical donde ha arrasado en premios como los American Music Awards o los MTV Video Music Awards, también a nivel audiovisual. El próximo 12 de diciembre, Taylor Swift aterrizará en los cines con la película Cats, basada en el prestigioso musical de Broadway. Largometraje que le va como anillo al dedo, pues la artista es una gran admiradora de estos felinos y comparte su rutina con varios como mascotas, tal y como muestra en sus redes. Pero no todo termina ahí. El 2020 comenzará con el estreno de Miss Americana bajo el sello de Netflix. Un documental sobre la carrera de la cantante del cual aún no se conoce fecha exacta de su estreno en la plataforma.

