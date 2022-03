Más allá de Mariah Carey: todos los artistas que tienen música especial navideña A pesar de que la reina es, indiscutiblemente, la cantante de 'All I want for Christmas is you', no es la única que pone banda sonora a las próximas fiestas

Mariah Carey es la reina de la Navidad por excelencia, pero lo cierto es que no es la única. A nivel internacional hay una gran variedad de artistas que nos traen temas originales y versiones de los clásicos para que suenen en casa en los días de fiestas, y que gustan a jóvenes y mayores. ¿Conoces los grandes éxitos del pop navideño de ayer y hoy? No te pierdas esta lista.

Si Mariah Carey es la más grande, Ariana Grande, va inmediatamente detrás. La joven estrella del pop ha intentado desde el principio situarse como la versión más joven de la veterana cantante. Su rango de voz similar se lo permite y la intérprete de 7 rings ha querido aprovecharlo con dos EPs navideños publicados en 2013 y 2015. Se trata de Christmas Kisses, con canciones clásicas reversionadas, y Christmas & Chill con seis pistas originales.

Y aunque Michael Bublé podría ser considerado la versión masculina de la intérprete de All I want for Christmas is you por su presencia en los reproductores musicales cuando llega la Navidad, también podría considerarse para el mismo puesto a otro canadiense: ¡Justin Bieber! El cantante de Baby publicó en 2011 su primer álbum navideño, siendo solo el segundo de su carrera, con temas originales y también clásicos. Fue aquí donde hizo una nueva versión del clásico de Mariah Carey con la propia artista, pese a que no llegó a alcanzar la relevancia que tiene la publicada en 1994. Este disco fue el primero de la historia del género en debutar en lo más alto de la lista Billboard 200 con un artista masculino al frente.

John Legend también ha querido probar suerte en el mercado navideño durante su carrera. Como experto en baladas parecía que era el terreno ideal para él y el pasado año publicaba un disco que este año ha extendido en una edición deluxe con, nada más y nada menos, que 18 canciones. En A Legendary Christmas: Deluxe Edition puedes escuchar clásicos como What Christmas Means to me con Stevie Wonder o Baby (It's cold outside) con Kelly Clarkson, pero también hasta seis temas que el marido de Chrissy Teigen ha escrito él mismo.

La enigmática Sia publicó también en 2017 un álbum de canciones navideñas con diez temas originales que componen Everyday is Christmas. Todas son originales y, curiosamente, triunfaron sobre todo en los países nórdicos. Lea Michele, que saltó a la fama por su participación en Glee, está explotando especialmente el fenómeno navideño a la hora de impulsar su carrera. Protagonizó una película ambientada en estas fiestas en 2011 (Noche de fin de año) y este año ha publicado el disco Christmas in New York, además saldrá en la tv movie temática Same Time, Next Christmas que se estrena próximamente.

Otros prefieren sacar solo una canción con la que posicionarse en las listas de éxitos en las próximas semanas, como los Jonas Brothers que han publicado Like it's Christmas hace solo unos días y ya tiene 3 millones de reproducciones.

Otras estrellas internacionales, como Liam Payne, Demi Lovato, The Lumineers, Sam Smith o Miley Cyrus han grabado gracias a Spotify versiones de algunos clásicos anglosajones para la época. Desde Noche de paz hasta Let it Snow, sea cual sea tu favorita podrás escucharla en esta lista que ha preparado la plataforma de música con 52 canciones (más de 2 horas y 30 minutos) y todas grabadas para la ocasión.

