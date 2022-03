Adara explota frente a Hugo Castejón en el enfrentamiento más duro vivido en Guadalix

Comienza la cuenta atrás para conocer el nombre de la ganadora de GH VIP 7. A escasos días de que la casa de Guadalix de la Sierra cierre sus puertas, las finalistas han recibido la visita de sus amigos y enemigos en el concurso. Mila Ximénez, Noemí Salazar, Alba Carrillo y Adara Molinero han podido hablar, cara a cara, con los exhabitantes que tenían alguna 'cuenta pendiente' con ellas. Uno de los reencuentros más esperados era el de Adara y Hugo Castejón. Sin embargo, lejos de aclarar los motivos de su enemistad y arreglar sus rencillas, ambos han protagonizado una discusión monumental.

El ex de Marta Sánchez, que se ha mostrado muy serio en todo momento, ha echado en cara a Adara que su amistad no había sido sincera. "Como tú bien sabes, esto es Gran Hermano y todo se acaba oyendo. ¿Tú sabes cómo me siento yo sabiendo que te he estado contando mis intimidades, como grandes amigos que supuestamente éramos, y tú por detrás estabas diciendo que yo te daba asco?", explicaba el cantante de Fiesta Tonight, que ha asegurado que se ha sentido muy dolido por la actitud de su compañera. Por su parte, la exazafata considera que Hugo es una persona que vive anclada en el "rencor": "Yo he intentado pasar página contigo. Te he dicho que me quedo con los buenos momentos y no con la última mierda que me hiciste. Intentaste manipular la situación (…) ¿Hay algo más asqueroso que pisar a las personas y humillarlas solo por estar en la televisión? Eso es lo que has hecho tú y es lo que estás haciendo hoy".

El punto más álgido de la disputa ha llegado cuando el intérprete ha intentado atacar a Adara con el tema de la familia: "Adara ha demostrado que tiene dos caras. Igual que ha jugado conmigo, ha jugado con otras personas y hasta con su propia familia y con Gianmarco". Tras estas palabras, la concursante se ha levantado del asiento, visiblemente enfadada: "No te pases ni un pelo. Con mi familia, no. No, no y no. Te atreves a decir que tengo dos caras con mi familia… ¡Sinvergüenza!".

Después de la reacción de la pareja de Adara, el ex de Marta Sánchez trataba de defenderse de la actitud de su compañera. Sin embargo, tuvo que intervenir el presentador del programa para que Hugo entendiera el por qué de su reacción. "Tiene derecho a perder los nervios si nombras a su familia, algo que creo que no debes hacer. Limítate a hacer el reproche que quieras, pero respecto a ti", apuntó Carlos Sobera, quien recomendó al polémico ex habitante que se limitara a hablar de los problemas que ha tenido con Adara durante su estancia en Guadalix y dejara aparte los asuntos familiares de los demás.

