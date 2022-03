Adara hundida a pocos días de la final al hablar de su relación con Hugo: 'Lo he dado todo' La favorita para ganar 'Gran Hermano VIP' no pudo evitar las lágrimas al hablar de sus problemas de pareja

A pocos días de la final de la séptima edición de Gran Hermano VIP, Adara se ha mostrado hundida durante una charla distendida entre las cuatro últimas concursantes. La madrileña, destrozada, no pudo evitar llorar al recordar sus problemas de pareja con Hugo, con quien tuvo un emotivo reencuentro el pasado jueves que la dejó 'tocada' y sin saber cómo gestionar sus sentimientos hacia el padre de su hijo y Gianmarco. "Yo lo he puesto todo de mí en esta relación, lo he dado todo", explicó entre lágrimas a sus compañeras, que la escuchaban atentamente.

La conversación comenzó con Adara hablando sobre el gran cambio que supuso para ella mudarse a Mallorca, dejar su vida atrás para comenzar una nueva etapa junto a su amor, el ganador de Gran Hermano Revolution. Mudanza a Palma, distancia física con los suyos, negocios fallidos y un embarazo pasaron factura a esta historia entre dos concursantes carismáticos del reality. Así lo han explicado ambos, una en la casa de Guadalix y el otro en plató. Su encuentro-emotivo y con un apasionado beso que dejó asombrados a todos-ha reafirmado aún más los sentimientos de la concursante, que sigue insistiendo en tener una conversación con su pareja cuando finalice el programa. Mila Ximénez, Alba Carrillo y Noemí Salazar escuchaban atentamente a su compañera y amiga, para quien sirvieron de consuelo cuando se vino abajo. "Lo hice de corazón y lo intenté, yo pensaba que él iba a poder llenarme tanto que esa necesidad de estar con mi familia se iba a cubrir con verles cada dos o tres meses. Pero me he dado cuenta de que ni él ni nadie", así argumentaba cómo había sido el principio de su vida en común con el uruguayo. Precisamente, Hugo habló de la posibilidad de volver a la península cuando Adara salga de la casa para irse a vivir cerca del padre de la concursante, a quien está muy unida.

La familia es algo a lo que tanto uno como otro dan suma importancia y así lo trasladó a sus compañeras de encierro durante la conversación. Precisamente su ilusión por formar su propia familia es algo que destacó Adara de Hugo cuando Mila le preguntó qué era lo que más le gustaba de su todavía pareja: "Tiene los mismos valores que yo". Acto seguido también señaló varias características físicas del padre de su hijo, para después echarse a llorar: "Muchas veces me he preguntado por qué no hay ciertas cosas si yo he puesto todo de mí". Sin poder dejar de lamentarse también habló de la actitud de su novio: "Hay algo que tienen todas las parejas…que no funcionaba. Yo me he sentido muy fea y ha sido muy doloroso para mí". Una situación que ella trató de solucionar por todos los medios: "Me empecé a arreglar mucho, me puse a dieta, empecé a hacer deporte solo para gustarle y nada". A pesar de todo y de su aislamiento, Adara tiene claro que confía ciegamente en su pareja.

