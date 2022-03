Jesulín y María José Campanario hacen balance de su relación en ¡HOLA!: 'La unión hace la fuerza'

Loading the player...

La historia de amor de esta pareja no difiere de la de muchas otras. Chica conoce a chico en un restaurante, él la invita a tomar un café, ella le ve torear otro día y el resto, como se dice, es historia. Desde este momento ya han pasado casi 20 años: el amor entre Jesulín de Ubrique y María José Campanario perdura. Aunque la pareja haya pasado por altibajos, especialmente al principio, el diestro asegura que su matrimonio no está desgastado, sino más fuerte que nunca. "María José y yo estamos en un momento fantástico. Nunca se me ha pasado por la cabeza el divorcio", asegura el torero. En la revista ¡HOLA! de esta semana, ya disponible en tu quiosco, puedes encontrar las imágenes más entrañables de la pareja y la entrevista completa en un excepcional reportaje de Jesulín y María José como nunca antes los habíamos visto. "Yo estoy feliz y encantada de que sea mi compañero de vida", coincide la odontóloga. La pareja ha recibido a ¡HOLA! en su finca Dehesa Ambiciones tras años de silencio. Dale al play y no te lo pierdas.

VER GALERÍA

SI QUIERES LEER EL REPORTAJE COMPLETO, CONSIGUE LA REVISTA A PARTIR DEL MIÉRCOLES EN EL QUIOSCO O DESCÁRGATELA AQUÍ A PARTIR DEL LUNES

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.