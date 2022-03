Estela Grande se reencuentra con 'sus enemigos' tras salir de 'GH VIP 7'

Estela Grande se ha quedado a las puertas de la final de GH VIP 7, después de que la audiencia se posicionara a favor de Adara Molinero. La mujer de Diego Matamoros, que siempre se ha mantenido alejada del foco mediático y ha dado el salto al gran público al concursar en el reality, continúa acaparando titulares tras su salida de la casa de Guadalix de la Sierra. La concursante no ha dudado en acudir a la sala Joy Eslava de Madrid para participar en el desfile de Toni Fernández, un espectáculo que suele reunir a los rostros más conocidos del mundo del corazón y en el que Estela, que ha estado acompañada por Diego Matamoros, se ha reencontrado con algunos de los 'enemigos' que está cosechando en su aventura televisiva, entre ellos Sofía Suescun y su novio, Kiko Jiménez.

VER GALERÍA

Y es que Sofía tampoco ha querido perderse el desfile y pisar la pasarela. El encuentro entre la ganadora de Supervivientes 2017, que ha acudido con el ex de Gloria Camila, y Estela Grande ha sido inevitable y han querido pronunciarse brevemente acerca de la situación. "Ni he hablado ni tengo mal rollo ni buen rollo. No voy a acercar ningún tipo de postura porque no quiero tener ningún tipo de postura con ella", ha explicado Estela a los micrófonos de Gtres, mostrando su indiferencia hacia la ganadora de 'Gran Hermano 16'. Por su parte, ésta ha asegurado que no tiene miedo "a nada ni nadie".

VER GALERÍA

La participación de la modelo en la última edición de GH VIP ha estado marcado por su estrecha amistad con Kiko Jiménez. El acercamiento entre el de MYHYV y la mujer de Diego Matamoros 'molestó' a algunas personas del exterior, especialmente a la Sofía, quien ha criticado duramente en los platós la actitud de Estela con su novio. El primer cara a cara entre ambas se produjo hace apenas una semana, cuando Sofía visitó por sorpresa a la concursante en Guadalix. En la noche más complicada de Estela en la casa, Sofía sugirió que la mujer de Diego Matamoros había "engañado" a la audiencia con sus sentimientos e incitó a la pareja de Diego para que confesara sus verdaderas intenciones con Kiko Jiménez. "Una confesión puede cambiarlo todo", insistía Sofía a Estela.

"Sí, lo sé, pero yo no voy a confesar nada que supuestamente queréis que yo confiese y mucho menos al precio de quedarme aquí. Otras personas a lo mejor lo hacen, pero yo no", contestaba rotundamente la mujer de Diego Matamoros, quien parece no querer tener ningún tipo de relación con la novia de Kiko Jiménez.

VER GALERÍA

Ente no es el único frente abierto al que ha tenido que hacer frente la modelo. El padre de su marido, Kiko Matamoros, también ha estado presente en el front row para ver desfilar a su actual pareja, la influencer Marta López. El colaborador de Sálvame ha criticado duramente a su nuera, mientras que ella ha mantenido que no guarda ningún tipo de relación con él.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.