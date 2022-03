Estela Grande no duda de Diego Matamoros tras ‘GH VIP’

Estela Grande y Diego Matamoros necesitaban hablar largo y tendido y tener una difícil conversación que podría haber hecho tambalear los cimientos de su matrimonio. Tras la expulsión de la diseñadora de GH VIP, la pareja ha podido sentarse a aclarar su situación y, ni el acercamiento entre Kiko Jiménez y esta, ni las entrevistas y polígrafos a las que se ha que ha sometido su marido, o la supuesta deslealtad que durante su depresión por el acercamiento entre los dos concursantes este habría podido tener con una extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, parecen ser motivo suficiente para que se produzca una crisis entre Diego y Estela.

La nuera de Kiko Matamoros acudía este martes a un desfile en el que, demostrando su gran profesionalidad, no ha tenido problema alguno en compartir pasarela con Sofía Suescun. "He venido a trabajar, con quien me tenga que encontrar me encontraré, pero estoy trabajando", aseguraba durante el evento en un breve encuentro que mantuvo con un reportero de Sálvame. Unas palabras tras las que Estela reiteraba el buen momento personal que atraviesa actualmente con su marido, mandando un claro mensaje a Lola Ortiz, que precisamente esta misma tarde acudía al plató del vespertino de Telecinco a ofrecer más datos sobre la supuesta relación que habría tenido con Diego: "Que siga. Ya está todo en manos del abogado de Diego. Yo no tengo nada que añadir a todo esto. No me la creo en absoluto. Ella verá".

Este domingo Estela visitaba el plató de El Debate, donde fue entrevistada por el habitual presentador de este espacio, Jordi González. Durante su encuentro, el catalán se interesó mucho sobre los primeros días de la recién expulsada fuera de la casa de Guadalix de la Sierra y, aunque fue muy insistente, Estela se mostró tranquila, segura y muy sonriente en todo momento haciendo ver que tanto Diego como ella habían sido capaces de hacer frente al temporal. "Cuando salí de aquí el jueves estaba muy nerviosa, muy exhausta. Pero estuvimos hablando y la verdad que muy bien, al final nos acostamos a las 8 de la mañana porque empezamos a hablar y a hablar y… la verdad es que muy bien", comenzaba diciendo. Ante esta aparente tranquilidad, Jordi especificó directamente e hizo alusión a Lola Ortiz, algo a lo que, una vez más Estela no quiso dar importancia. "La chica esta… Que le dé la importancia quien se la quiera dar. Yo desde luego no lo voy a hacer. Ya lo dije el otro día, estaba Diego aquí sentado a mi derecha, le miré, me hizo un gesto cómplice y me quedé supertranquila. Luego lo hemos hablado y estoy bien, estoy tranquila. No ha habido infidelidad", terminaba añadiendo de forma contundente y muy serena.

- Leer más: 'GH VIP 7': El tremendo desahogo de Estela con su mayor rival, Adara

No se trata de la primera vez que la sombra de una infidelidad ha planeado sobre el matrimonio Matamoros-Grande. Sin embargo, aunque en otras ocasiones ambos han reconocido abiertamente que terceras personas han hecho mella en su relación, esta vez tanto en lo que respecta a la amistad especial entre Estela y Kiko, como en lo referente al supuesto affaire entre Lola y Diego, ambos han decidido pasar página.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.