Sofía Suescun, Estela Grande y su tenso encuentro en la casa de 'Gran Hermano VIP'

Estela Grande ha vivido su noche más complicada desde que comenzara su aventura en GH VIP 7. La modelo, que está semana no se encontraba bien anímicamente, por fin ha podido abrazar a Diego Matamoros. Sin embargo, antes de poder reencontrarse con su marido, la modelo ha tenido que reunirse en el búnker con Kiko Jiménez, el que fuera su 'gran hermano' en el reality, y repasar las imágenes de su relación con él dentro de la casa. La influencer también ha comprobado la repercusión que la amistad con el ex de Gloria Camila ha tenido en el exterior, en especial por parte de la pareja de Kiko, Sofía Suescun, quien ha criticado duramente en los platós el acercamiento entre su chico y Estela. Tras ver estas escenas, que dejaron muy confundida a la concursante, Kiko Jiménez abandonó el búnker para dar paso a su pareja.

VER GALERÍA

En un primer momento, ambas se mostraron cordiales. La modelo pidió perdón a Sofía si, en algún momento, se había sentido dolida por su acercamiento al de MyHyV dentro de Guadalix. "Lo primero que he dicho al ver tu vídeo es que yo no puedo ver así a una mujer y mucho menos si yo soy la causante de esto. Así que, de verdad, por la parte de verte así…", se disculpaba Estela. La ganadora de Supervivientes se mostró aparentemente comprensiva al principio, aunque la paz entre ellas acabó definitivamente cuando Sofía sugirió que la mujer de Diego Matamoros había "engañado" a la audiencia con sus sentimientos.

VER GALERÍA

"Yo no puedo permitir que nadie ponga ni palabras ni sentimientos en mi persona que yo no tengo, como he dicho. Tú eso también lo puedes llegar a entender", se defendía la concursante de GH VIP. Por su parte, Sofía le explicaba que ella había conseguido ganar dos realitys por ser completamente sincera y que, en el tercero, en GH Dúo, fue expulsada hasta en dos ocasiones por haberse comportado de manera ambigua. "Una confesión puede cambiarlo todo", continuaba Suescun, incitando a Estela. "Sí, lo sé, pero yo no voy a confesar nada que supuestamente queréis que yo confiese y mucho menos al precio de quedarme aquí. Otras personas a lo mejor lo hacen, pero yo no", contestaba rotundamente la mujer de Diego Matamoros.

VER GALERÍA

A pesar de los constantes ataques de Sofía, Estela ha continuado defendiendo su concurso, su relación, únicamente de amistad, con Kiko Jiménez y su amor hacia Diego Matamoros. "Al final, lo único que puedo reprimir es un acercamiento, una caricia o un abrazo, pero así ha sido mi concurso. No pasa absolutamente nada porque le dé un abrazo a tu novio y tu novio me lo dé a mí (...) A veces, hay que intentar ir un poquito más allá de lo que se ve", concluía la concursante, que mañana visitará la sala de expulsión con Adara Molinero.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.