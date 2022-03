Lorena Van Heerde comparte las imágenes más tiernas con su bebé

Acaba de ser madre y está encantada con su bebé. Lorena Van Heerde disfruta de cada minuto con su hijo, que nació el pasado 9 de diciembre y al que ha puesto por nombre Rafik, como su padre, una felicidad que ha compartido con sus incondicionales. A través de tiernas fotografías, la ex Miss España muestra cómo son estos primeros días con su pequeño en brazos, un sueño hecho realidad, como ella misma asegura. “Sólo quiero estar así con él” escribe junto a una foto en la que se ve al niño tumbado sobre su pecho. Alexia, la primera hija de la pareja que tiene tres años y medio, también parece estar feliz de tener a su nuevo compañero de juegos ya con ella y aparece acariciando la cabecita de su hermano, un instante que ha capturado su madre definiéndolo así: “Pure love, con su hermanita”.

Es esta una etapa muy especial para Lorena y Rafik que han recibido este estupendo regalo navideño por adelantado. “Y el milagro de la vida volvió a nuestras vidas. Nuestro bebé ha llegado de forma exprés a las 15:30 ¡¡y estamos genial! Mañana os cuento. Estamos TAN FELICES. ¡¡Feliz noche a todos!!” escribió Lorena tras dar a luz, junto a una imagen en la que se la veía con su niño en brazos. Tan solo un día antes de dar a luz a su segundo hijo, la modelo compartía con sus seguidores una foto familia con su marido y su hija Alexia en la que expresaba su impaciencia por conocer al nuevo miembro de la familia. "¡¡Qué poquito queda para ser cuatro!!".

Este 2019 ha sido sin duda un año redondo para la ex Miss, pues en el mes de mayo finalizó sus estudios universitarios de periodismo, un deseo cumplido por el que trabajó mucho. “1.460 días de esfuerzo, constancia, sacrificio y superación diaria… Muchas horas invertidas, muchos trabajos y eventos cancelados, muchas fiestas quedándonos en casa para apoyarme… He luchado infinito por conseguir este reto. Empecé la carrera embarazada, cursé amamantando y los demás años criando y dedicándole cada minuto después de mis clases, y os aseguro que no ha sido fácil, pero todo depende del modo en el que nos tomamos las cosas y yo, solo podía pensar en lo afortunada que era estudiando porque yo lo había decidido” aseguró en su graduación.

