Victoria de Marichalar muestra su lado más divertido en un improvisado karaoke con amigos

A Victoria de Marichalar, como la mayoría de las chicas de 19 años, le encanta salir con amigos y pasárselo bien. En más de una ocasión la hemos visto en discotecas, fiestas e incluso en alguna escapada como la que ha hecho recientemente a Roma donde acompañó a un evento al DJ Jorge Bárcenas. Sin embargo, nunca hasta ahora la habíamos visto tan entregada y entusiasmada en una fiesta, que a buen seguro era el preludio de una gran noche. Micrófono en mano, Victoria, que cuenta entre su pandilla con Blanca Pombo, cantante y prima de María Pombo, parecía más de que dispuesta a hacerle la competencia a su amiga.

Ha sido la propia Blanca la que ha compartido un vídeo de la sobrina de Felipe VI dándolo todo en un improvisado karaoke que habían organizado en una casa particular. Aunque en las imágenes, no podemos oir la voz de Victoria, su expresividad lo dice todo y sus gestos apuntan a los de toda una estrella de la canción melódica. Entre risas, llevaba a cabo su 'actuación' antes de poner rumbo a una discoteca donde ya solo quedaba bailar hasta el amanecer, como muestra el vídeo que ha compartido la joven de sus amigas divirtiéndose y del que se ha hecho la prima de María Pombo que no pudo salir con ellas y de la que Victoria se acordó con un bonito mensaje: "Te echamos de menos hermana".

No es de extrañar la amistad de Victoria con Blanca, ya que es habitual verla acompañada de alguna de las influencers de moda, como Katia Gutiérrez Colomer, María Pombo o María García de Jaime, en cuya boda con Tomás Páramo pudimos ver entre los invitados a la nieta de don Juan Carlos y doña Sofía deslumbrando con un look muy boho. En su círculo de amistades también figura Isabel de los Ríos Mouvet, hija de Vicente de los Ríos, asesor en transformación digital para empresas y exdirectivo de Telefónica, y de Leticia Mouvet, Rocío Laffón Molina, hija del jinete y empresario agrónomo e inmobiliario Manuel Laffón Parias y de Mercedes Molina Montes, presidenta de Autismo Sevilla, Pilar Gracia Tormes, hija del torero Raúl García, el Tato, y Santiago Moyano, relaciones públicas de Kapital.

Además, en los últimos meses se le ha relacionado con el DJ Jorge Bárcenas con el que no deja de hacer innumerables planes ya sea yendo al futbol, entrenando en el gimnasio o bien divirtiéndose en la discoteca Blackhaus. Él, conocido como Barce, aunque ella le llama cariñosamente Bunny, es uno de los DJ del momento en la noche madrileña, trabaja en los locales de moda y, a sus 21 años, se está haciendo un hueco en el mundo de la música electrónica.

