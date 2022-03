¡La fan número uno! Isabel Preysler asegura que ha perdido dos kilos bailando en el concierto de su hijo Enrique

Loading the player...

Isabel Preysler acudió, en compañía de Mario Vargas Llosa, al concierto de su hijo Enrique Iglesias celebrado este sábado en el WiZink Center de Madrid. Tras ver el espéctaculo, Isabel salió del recinto con una amplia sonrisa y aseguró que todos estaban "muy contentos" por el resultado. "No hemos parado (de bailar), hemos perdido dos kilos", comentó en tono divertido. Ana Boyer también habló de lo "muchísimo" que habían disfrutado, ella y su marido Fernando Verdasco, del espectáculo ofrecido por su hermano Enrique. Por último, las gemelas Iglesias, Victoria y Cristina, salieron muy sonrientes y tambén comentaron lo mucho que habían bailado en el concierto. Un acontecimiento único en el que Enrique estuvo arropado por su madre y cuatro de sus hermanas. Dale al play y no te lo pierdas.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.