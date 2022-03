Helen Lindes y Rudy Fernández: fin de semana de risas en el campo con los niños

Si hay algo que les gusta a Helen Lindes y a Rudy Fernández es desconectar del bullicio de la ciudad y aprovechar los fines de semana para relajarse en plena naturaleza con sus hijos, y si es tan largo como este que disfrutamos mejor que mejor. Aunque la familia reside en una espectacular casa a las afueras de Madrid, que mostraron en un reportaje en exclusiva en las páginas de la revista ¡HOLA!, por lo que Alan y Aura están acostumbrados al aire de la sierra, cada vez que tienen la oportunidad les llevan a pasar tiempo en el campo, donde, en especial su hijo mayor, que está a punto de cumplir tres años, se lo pasa en grande correteando, explorando el terreno y conociendo los patos que habitan en la zona. Mientras, su hermana pequeña, de tan solo siete meses, se dedicaba a repartir sonrisas a diestro y siniestro.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

"My family, my everything" (Mi familia, mi todo), escribía Helen junto a una bello selfie en familia que realizaba un sonriente Rudy Fernández. La canaria, con la benjamina en brazos, mira a la cámara feliz con Alan que se encuentra de rodillas en el suelo ataviado con un abrigo beis con capucha, para que el frío no le impida divertirse entre la hierba y las hojas secas del otoño. Sus seguidores se han derretido con la fotografía y no se han resistido a comentarla. "¡Qué familia de guapis! Forman una familia ejemplar" o "Bonita familia pero ese pelirrojito es divino", son algunas de las reacciones a la imagen.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La modelo también ha aprovechado la escapada campestre para posar en solitario con la pequeña Aura, algo que ya ha hecho en más ocasiones, lo que nos permite apreciar el evidente crecimiento de la niña, y sobre todo, el semblante cada vez más risueño que presenta. Su madre, con unos cómodos vaqueros, y un abrigo con estampado de espiga en tono gris, sostiene a su bebé, muy abrigada con una chaqueta forrada con capucha rosa palo y unos leotardos azules.

Helen Lindes y Rudy Fernández culminan un año lleno de cambios positivos en sus vidas. Se ha incorporado a la familia la pequeña Aura y se han mudado a la casa de sus sueños. "Rudy y yo hemos diseñado todo juntos, desde el exterior hasta el más mínimo detalle interior”, contaba Helen en la revista ¡HOLA!. “Todo es nuevo. Hemos querido empezar una nueva vida en todos los sentidos”, explicaba sobre el hogar que ha construido con su marido, que en una entrevista reciente aseguraba que no podía ser más feliz. "Mi gran sueño era formar una familia y tener hijos joven para que pudieran verme jugar y acompañarme en esta etapa tan importante de mi vida en la que cada día que me levanto me doy cuenta de lo afortunado que soy", declaraba el jugador del Real Madrid.

VER GALERÍA

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.