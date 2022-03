¿Sin saber qué regalar? Lo nuevo de Alejandro Sanz o Camila Cabello pueden ser ideas perfectas

La Navidad está a la vuelta de la esquina y ha llegado el momento de pensar qué regalar. Puestos a ser original, ¿por qué no sorprender con música? Una idea diferente como el nuevo álbum del artista del momento, espectáculos o conciertos son algunas de las más socorridas y de las que más garantizan el éxito. Entre las novedades hay protagonistas tan reseñables como Alejandro Sanz con su último lanzamiento, además del reciente anuncio de las nuevas fechas de #LaGira en 2020. Otra sugerencia como regalo estrella son las entradas para el fin de la gira de Camila Cabello, que tendrá lugar en nuestro país. ¡No te pierdas todas las sugerencias con las que dejarás con la boca abierta estas fiestas!

Novedades musicales perfectas para esta Navidad

Alejandro Sanz inicia el mes de diciembre repleto de sorpresas y con muchas posibilidades de cara a regalar y triunfar. El madrileño acaba de lanzar su álbum especial #LaGira de #ElDisco, una edición especial de su último trabajo que incluye el último concierto que dio en el Wanda Metropolitano de la capital grabado en vivo.

Fechas próximos conciertos de Alejandro Sanz

Además, como buena noticia para todos sus fans, Alejandro ha anunciado nuevas fechas en España, tras las tan solo cinco que pudimos disfrutar este 2019. El próximo día 12 de diciembre saldrán a la venta en su página web.

Valencia: 13 de junio.

Murcia: 17 de junio.

Valladolid: 20 de junio.

A Coruña: 25 de junio.

Zaragoza: 27 de junio.

Benidorm: 2 de julio.

Fuengirola: 4 de julio.

Cádiz: 11 de julio.

Bilbao: 17 de julio.

Tras un año triunfal, Camila Cabello lanza su esperado álbum Romance. Una apuesta musical en la que invita a su particular reflexión sobre el amor y que se puede convertir en un gran regalo de Navidad para los fans de la cantante cubana. Además, la intérprete de Havana cerrará en nuestro país su próxima gira con citas previstas en Barcelona el 30 de junio de 2020 y en Madrid el 1 de julio. Las entradas para ambos conciertos ya están a la venta desde 35€.

Si hay un regalo de lo más especial para los seguidores de Joaquín Sabina, ese es Ni tan joven ni tan viejo. Un álbum que saldrá a la venta el próximo 13 de diciembre y que está compuesto por los tributos de un total de 38 grandes artistas entre los que se encuentran voces tan reputadas como las de Manolo García y Amaral, quienes interpretan Con la frente marchita; Alejandro Sanz, que pone voz a Contigo; Pablo López y Pablo Alborán entonan Peces de ciudad; mientras que el gran éxito Y nos dieron las diez va a cargo de Melendi, Rozalén, Fito Cabrales, Zahara, Coque Malla, Funambulista, Ismael Serrano, Rubén Pozo, Carlos Sadness, Macaco, Lichis, Andrés Suárez, entre otros. El disco perfecto para esta Navidad en el que también colaboran Joan Manuel Serrat, Leiva, Vanesa Martín, Estopa o Guitarricadelafuente.

10:20:40 es el nombre del décimo trabajo de Melendi, un álbum con diez nuevas canciones entre las que se incluyen títulos como El ciego, Adiós soledad o Tan tonto como tú. Ya está a la venta en todas las plataformas para alegría de todos los seguidores del asturiano.

Si quizás prefieres sorprender con música en inglés, destaca especialmente la australiana Kylie Minogue, que también tiene un nuevo trabajo recién estrenado. Bajo el título Golden Live in concert, presenta un disco doble con los mejores temas de su carrera grabados en directo durante su última gira, entre los que se encuentran algunos tan conocidos como Blue Velvet, In your eyes, Get outta my way o I believe in you, entre otros. Volviendo al terreno de los espectáculos en directo, otra gran diva del momento visitará nuestro país en el mes de abril: Dua Lipa. Su Future Nostalgia Tour deslumbrará en Madrid el 26 de abril de 2020 y dos días después también pasará por la Ciudad Condal. Las entradas para ambos eventos ya están disponibles, al igual que las de los shows de Halsey, una de las artistas del año que actuará en el WiZink Center el próximo 6 de febrero y el día 7 del mismo mes en Barcelona con Manic World Tour.

