Rosalía se mete a los británicos en el bolsillo

Todo lo que toca se convierte en oro, o mejor dicho, en un nuevo éxito. Ha sido este jueves en el Brixton Academy en Londres donde Rosalía ha dejado boquiabiertos a los asistentes, lo que ha hecho que se sume un nuevo triunfo para su trayectoria profesional. Además de interpretar el álbum El mal querer, la catalana cantó Malamente, el tema que la mandó directa al estrellato. Derrochó su personal energía sobre el escenario, bailó y lució atrevidos y transgresores looks. Puro ADN Rosalía que hizo vibrar a los británicos con un potente concierto que había colgado el cartel de 'sold out'. No en vano, no era la primera vez que presenta su trabajo en la capital inglesa ni que arrasa a su paso.

La artista que se encuentra en plena gira de conciertos, cada vez suma más seguidores, incluso el clan Kardashian ha mostrado su apoyo a la artista. Esto se debe no solo a su talento sino a los detalles que tiene con sus fans. Antes del concierto en Londres, este martes, Rosalía cantó en París, donde protagonizó una anécdota que ha hecho que sus seguidores aplaudan su actitud. Un fan trató de quitarle el anillo mientras daba la mano a la cantante, y esta no dudó en regalárselo, gesto que ha sido de lo más aplaudido en las redes sociales. De esta manera, se confirma que la catalana está muy volcada con sus seguidores, prueba de ello es que la artista ha lanzado una noticia a través de su perfil de Instagram que ha tenido una tremenda acogida. Se trata de una colección de merchandasing que se venderá en sus conciertos. "¡Por fin! Serving some looks para todos los que vengáis a los shows", ha escrito en una publicación donde sale ella misma con los productos a sus espaldas.

Camisetas, sudaderas y beanies donde las canciones y la imagen de la cantante estarán presentes, con un precio a partir de 30 euros, tal y cómo se puede ver en la fotografía. Una vez más, se confirma que la carrera de Rosalía es imparable, pues hace escasas semanas arrasó en los Premios Grammy Latinos consagrándose con dos galardones, a la mejor fusión/interpretación urbana y mejor canción alternativa por Malamente.

Y por si fuera poco, la intérprete de Millonària (su primera canción en catalán), cerrará su gira 2019 con dos conciertos en Barcelona en el Palau Sant Jordi los días 7 y 8 de diciembre, aunque como colofón final, el día 10 de este mismo mes el Wizink Centre de Madrid, será testigo del final de gira de la artista que ha traspasado fronteras.

