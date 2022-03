Cristina Pedroche ya está ensayando para las campanadas... ¡en París!

Se acercan las fiestas navideñas y para Cristina Pedroche no solo son sinónimo de amor y días en familia, sino también de trabajo, ya que en los últimos años la aparición de la presentadora en la madrileña Puerta del Sol para dar las campanadas, y su previsiblemente espectacular estilismo, es uno de los momentos más esperados de la nochevieja. Por eso, la vallecana ha aprovechado para cargar pilas junto a su marido, el chef David Muñoz, nada más y nada menos que en París, la ciudad del amor que, como ella misma dice, "siempre es un buen plan", pero ni en esta escapada logra desconectar de las doce uvas. Parece que toca ensayo en el hotel.

VER GALERÍA

"Queremos que vayas ensayando. ¡¡Somos fans de tí!!", rezaba una nota que le dejaron en su habitación con una copa llena de uvas, un detalle que Cristina se tomó con mucho humor. "Campanadas... Se acerca... En Antena 3...", escribía ella sobre la fotografía del simpático regalo, consciente de la expectación que crea cada año. No sabemos si la colaboradora de Zapeando habrá aprovechado para hacer un simulacro junto a su marido o si ha preferido emplear el puente en disfrutar de la capital francesa, que no pudo darle un mejor recibimiento a pesar de la niebla. "París siempre es un buen plan. Ni la niebla emborrona su belleza", publicaba Cristina en un vídeo recorriendo las calles de la ciudad con la imponente torre Eiffel al fondo. Por si esto fuera poco, al llegar al hotel no solo la invitaban a prepararse para la noche del 31 de diciembre, sino que en el espejo del baño le esperaba una original bienvenida. "Bonjour, Cristina. Bienvenue à Paris" (Buenos días, Cristina. Bienvenida a París).

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Cristina Pedroche culmina así una semana en la que también ha conseguido cumplir uno de sus sueños: tener su propia figura en el museo de cera de Madrid. Muy ilusionada acudía este jueves a descubrir a 'su doble', que lucía una réplica del espectacular traje-bikini floral firmado por Tot-Hom que llevó en la pasada Nochevieja. "Cuando me llamaron en junio yo no entendía por qué, no soy Rafa Nadal como para tener mi figura, pero no lo dudé", declaraba entusiasmada la presentadora que se ha mostrado maravillada con su figura: "Cada vez que la veo me gusta más".

También se ha mostrado especialmente ilusionada con el vestido con el que nos sorprenderá esta nochevieja, aunque ha aclarado que aún no está listo ya que "lleva mucho trabajo" y la puesta a punto está yendo más lenta de lo que esperaba. De lo que si está segura es de que el atuendo no dejará indiferente a nadie."Es muy sofisticado, es muy elegante y es muy fino, pero es muy Pedroche" y recalcó: "Este año o triunfo o me hundo". Mientras tanto, Cristina disfruta de unos merecidos días de descanso en la ciudad de la luz con su marido mientras cruza los dedos para que, como es habitual, todo salga a pedir de boca el gran día.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.